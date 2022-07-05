人民网记者 余璐

“今年真好！驻村工作队的闫书记又来帮我们销售黄瓜了，我的小园已经卖了两茬，今年比往年情况好，而且不用去城里早市摆摊那么麻烦，闫书记人脉广，路子多，对我们各家小菜园增产增收太有好处了。”黑龙江省讷河市二克浅镇合发村三屯村民温祥拿着卖黄瓜的钱，乐的合不拢嘴。

近年来，如何让农村小菜园增收，是合发村村民一直在思考的问题。国网齐齐哈尔供电公司驻村工作队了解村民的诉求后，开始谋划小菜园经济，积极打造着产业帮扶经济链的蓝图。

国网齐齐哈尔供电公司派驻讷河市二克浅镇合发村驻村第一书记闫成介绍，驻村工作队对合发村小菜园经济进行了调研和市场论证，帮助寻找农业专家指导村民科学种植，提高技术。

闫成在村民的小菜园里帮扶走访。受访者供图

“我们第一时间与农业专家对接，收集村民对种植技术的咨询问题，然后把专家的解答情况反馈给村民，疑问都解答的明明白白、清清楚楚，让村民吃了定心丸，村民种菜的积极性高涨。”闫成还谈到，指导村民种植的蔬菜首先是要保证“三无”，即无化肥、无农药、无残留，尽最大努力向无公害、绿色和有机靠拢。

此后，合发村5个自然屯118个小菜园，产量比往年增涨80%。产出的“三无”蔬菜深受讷河市民的喜爱，订单供不应求、络绎不绝。

为了拓展销售渠道，实现富民兴村，驻村工作队把村民的绿色无公害有机蔬菜进行包装后，形成新型产业帮扶链条，大力推广合发村特有产品，“一村一品”优势逐步显现。

说干就干，雷厉风行，闫成变卖菜能人。今年5月以来，在他的帮扶下，合发村已经销售黄瓜4800多斤，茄子1500多斤，直接帮助村民创收14000余元。经初步测算，2022年118个菜园可产各类蔬菜100多吨，年可增收80万元左右。

“小菜园”结出“收益果”。“小菜园让我们村民的腰包鼓了，乡村振兴有希望了。”合发村三屯村民张海杰高兴地说。

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