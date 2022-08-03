人民网北京8月3日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，2022年上半年，在碳达峰碳中和目标引领和下游旺盛需求带动下，我国锂离子电池产业实现高速增长。根据行业规范公告企业信息和行业协会测算，上半年全国锂离子电池产量超过280GWh，同比增长150%，全行业收入突破4800亿元。

工业和信息化部介绍，锂离子电池环节，上半年储能电池产量达到32GWh，新能源汽车动力电池装车量约110GWh。锂离子电池产品出口同比增长75%。

一阶材料环节，上半年正极材料、负极材料、隔膜、电解液产量分别达到73万吨，55万吨，56亿平方米、34万吨，同比增长均超过55%。

二阶材料环节，上半年碳酸锂、氢氧化锂产量分别达15万吨、10.2万吨，分别同比增长34%、25%。电池级碳酸锂、电池级氢氧化锂（微粉级）价格高位震荡，上半年均价分别为44.5万元/吨、43.2万元/吨。

(责编：申佳平、高雷)

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