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人民车评：以诚信安全守护摩托行业发展“加速度”

浩然
2022年08月03日16:13 | 来源：人民网
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近日，有网友在社交媒体投诉称，钱江摩托“闪300S”车型因厂家在用户不知情的情况下擅自更换ECU(电子控制单元，又称“行车电脑”），导致车辆在行驶过程中频现失速、熄火等故障。

面对用户投诉及质疑，7月13日，钱江摩托在其公众号上发布《关于闪300S产品告知书及相关事宜解答》（以下简称《解答》），称经核查认定：因生产现场管理环节疏忽，导致小批车辆ECU贴标清单信息与实际产品存在误差。《解答》中的更换方案再次引发消费者不满。

近年来，从社交平台到现实生活，年轻人群体中兴起的“摩托车风潮”，带动摩托车消费市场跑出加速度。

我国曾是摩托车世界第一产销大国，但由于道路安全、噪声污染，以及行业内部存在的低端产品集中、品质把控不足等问题，摩托车产业的发展一度受到影响。

近年来，随着国内居民对出行、玩乐用车多元化需求的发展，国内摩托车市场迎来新的发展机遇，销量逐年上升、品牌影响力逐步提升，行业红利渐趋显现。

未来，摩托车产业作为装备制造产业集群的重要组成部分，不仅是完善制造业产业链生态的重要一环，更是推动消费升级、助力美好生活、提升中国制造影响力的重要动能。

作为摩托车生产厂商，应时刻坚守安全和品质的底线。面对产品质量与安全问题，生产厂商应及时给予回应，并制定、落实行之有效的解决方案。同时，消费者的知情权也不容侵犯，无论发生何种情况，厂家在对产品零部件、性能等进行更改前，都应合法履行告知义务，取得广大消费者的同意。

金杯银杯不如消费者的口碑。摩托车生产企业在持续扩张发展的路上，千万不要忘记，生命安全重于一切，诚信更是企业立身之本，切莫搬起石头砸自己的脚。

(责编：孙红丽、高雷)
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