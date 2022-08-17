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市场监管总局拟规定：用餐人数300人以上的幼儿园食堂应配备食品安全总监

2022年08月17日13:16 | 来源：人民网
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人民网北京8月17日电 （记者杨曦）据市场监管总局消息，为督促企业落实食品安全主体责任，建立健全食品安全责任制，提高风险防控能力，切实维护群众饮食健康，市场监管总局起草了《企业落实食品安全主体责任监督管理规定（征求意见稿）》，向社会公开征求意见。意见稿提到，用餐人数500人以上的学校食堂、用餐人数300人以上的幼儿园食堂在依法配备食品安全员的基础上，还应当配备食品安全总监。

据介绍，公众可通过以下途径和方式提出意见，并于2022年9月17日前反馈市场监管总局：

1、登录中华人民共和国司法部中国政府法制信息网，进入首页主菜单的“立法意见征集”栏目提出意见。

2、登录国家市场监督管理总局网站，通过首页“互动”栏目中的“征集调查”提出意见。

3、通过电子邮件发送至：wangyi@samr.gov.cn，邮件主题请注明“《企业落实食品安全主体责任监督管理规定（征求意见稿）》公开征集意见”字样。

4、通过信函邮寄至：北京市西城区三里河东路8号，国家市场监督管理总局食品安全协调司。请在信封上注明“《企业落实食品安全主体责任监督管理规定（征求意见稿）》公开征求意见”字样。

图片来源：市场监管总局官方微信

 

(责编：杨曦、高雷)
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