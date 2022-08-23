生态环境部例行新闻发布会现场。人民网记者 余璐摄

人民网北京8月23日电 （记者余璐）“近年来，我国环保产业取得长足发展。生态环保产业规模持续扩大，对国民经济贡献率逐步提升。”在生态环境部今天举行的例行新闻发布会上，生态环境部科技与财务司司长邹首民介绍，据中国环境保护产业协会统计，2021年全国生态环保产业营业收入约2.18万亿元，较2020年增长约11.8%，比当年GDP增速高3.7个百分点，对国民经济直接贡献率为1.8%。

邹首民表示，环保产业是战略性新兴产业，是新的经济增长点。环保技术支撑环保产业发展，为深入打好污染防治攻坚战提供重要的保障。

一方面，新技术新成果不断转化应用，有力支撑了污染防治攻坚战。火电厂超低排放、大型垃圾焚烧、燃煤烟气治理技术装备达到世界领先水平，中国已建成世界上最大的超低排放火电厂群。工业烟气多污染物协同深度治理技术、制浆造纸清洁生产与水污染全过程控制技术获得国家科技进步一等奖。我国环境监测仪器设备的自动化、成套化、智能化、立体化进步显著，环境监测的仪器设备基本上实现国产化。

“‘十三五’以来，得益于技术的进步，我国燃煤电厂超低排放改造了9.5亿千瓦，钢铁行业的超低排放改造产能达到6.2亿吨，完成了2800余个城市黑臭水体治理，新建城市垃圾焚烧场240座，新增城市生活垃圾处理能力约64万吨/日，垃圾焚烧发电厂已成为环保设施向公众开放的重要场所之一。”邹首民说。

另一方面，我国环保产业体系和布局更加优化，形成了全链条的环保产业体系，涵盖了污染治理和生态修复技术研发、装备制造、设计施工、运行维护、投资运营、综合咨询等环节。为响应国家“双碳”战略，我国环保产业体系正在向低碳、绿色、循环发展等领域快速拓展。在产业布局上，东部地区的环保产业的发展进一步深化，中部地区迅速崛起，西部地区快速追赶，每个省都有环保产业的布局。

再一方面，环保产业服务模式不断创新。环境污染第三方治理、环境绩效服务、环境金融等服务业态呈现快速发展态势，政府与社会资本合作（PPP）模式逐步规范；会同国家发展改革委、国家开发银行积极推进生态环境导向的开发（EOD）模式试点，同意两批共94个EOD项目开展试点，为有效吸引金融资金投入生态环境治理提供了新的路径。此外，大数据、云计算、物联网等新一代技术正加速向环保领域渗透融合，提升了精准治理效果。

“当前，我国生态环境保护进入减污降碳协同治理的新阶段。”谈及下一步如何以科技创新驱动精准治污取得新进展，邹首民表示，生态环境科技工作将以人民为中心，以改善生态环境质量和防范生态环境风险为核心，以支撑深入打好污染防治攻坚战、服务经济高质量发展为目标，着力深化生态环境科技体制改革，加快完善新时代服务型生态环境科技创新体系，坚持精准治污、科学治污、依法治污，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，推动形成绿色发展方式和生活方式，助力美丽中国建设。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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