人民网北京8月23日电 （记者王震）“重点网站平台累计清理网络水军招募引流等信息1627万条，查处违法违规账号528万余个，处置群组、贴吧45万个。”8月23日，中央网信办、国家网信办副主任盛荣华在国新办发布会上表示，网络暴力、网络水军、网络黑公关是网上存在的比较突出的、治理起来难度也比较大的问题；始终把影响面广、危害性大的网络问题作为整治重点，保持高压严打态势。

盛荣华介绍，中央网信办将网络暴力、网络水军、网络黑公关作为“清朗”系列专项行动当中的一项重要任务，集中力量整治。

一是聚焦重点抓整治。针对不同类型网络乱象的特点，抓住要害、对症下药，将网络群组、网站论坛、电商、小程序等平台作为治理网络暴力、网络水军乱象的重点；将评论、弹幕、私信等环节作为治理网络暴力问题的重点；将青少年常用的应用程序、智能设备等环节作为治理涉未成年人网络乱象的重点，在实践当中取得了良好效果。

二是创新举措增实效。强化信息公示，各网站平台现在都上线公示账号IP地址的归属地，还有网络账号所属MCN机构信息等功能，全方位接受网民的监督，从而有力遏制了网络水军蹭热点、带节奏、恶意营销等问题；强化用户保护，推动网站平台完善防控机制，向可能遭受网络暴力风险的用户发送风险提示，引导用户开启“一健防护”功能，力求做到防患于未然；强化推荐管理，指导网站平台优化榜单类产品评价体系，综合价值导向、用户口碑、质量评测等因素，来构建多元评价指标，规范推荐位置信息的呈现，纠正唯点击量、唯数据量的不良倾向。

三是从严惩处强震慑。始终把影响面广、危害性大的网络问题作为整治重点，保持高压严打态势。在网暴专项整治行动当中，重点网站平台累计拦截涉攻击谩骂、造谣诋毁等信息6541万余条，处置违法违规的账号7.8万个。在网络水军专项治理行动当中，重点网站平台累计清理网络水军招募引流等信息1627万条，查处违法违规账号528万余个，处置群组、贴吧45万个，形成了有力的震慑。

(责编：王震、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经