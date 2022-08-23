人民网北京8月23日电 （记者申佳平）今日24时国内成品油价格将实现“五连跌”，这也是年内的第六次下调。

据国家发展改革委官网显示，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2022年8月23日24时起，国内汽、柴油价格(标准品，下同)每吨分别降低205元和200元。全国平均来看：92号汽油每升下调0.16元；95号汽油每升下调0.17元。按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油，将少花8元。

金联创成品油分析师路乔惠表示，6月中下旬以来，国际油价走势转弱，整体行情较上半年明显回落。受国际原油价格走跌影响，国内成品油零售价亦高位回落。近期，国际原油期货呈现震荡下行的走势，市场对经济及需求前景的担忧依旧是导致油价下跌的主要影响因素。同时，市场对能源需求增长放缓的预期，也导致油价承压。

国家发展改革委表示，中石油、中石化、中海油三大公司及其他原油加工企业要组织好成品油生产和调运，确保市场稳定供应，严格执行国家价格政策。各地相关部门要加大市场监督检查力度，严厉查处不执行国家价格政策的行为，维护正常市场秩序。消费者可通过12315平台举报价格违法行为。（实习生武师宇对本文亦有贡献）

图片来源：国家发展改革委官网

(责编：申佳平、吕骞)

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