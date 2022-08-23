人民网北京8月23日电 （记者王震）2022中国网络文明大会将于8月28日-29日在天津国家会展中心举办，主题为“弘扬时代新风 建设网络文明”，中央领导同志将出席大会开幕式，并发表重要讲话。

8月23日，国新办就2022年中国网络文明大会有关情况举行发布会，中央网信办、国家网信办副主任盛荣华介绍了2022年中国网络文明大会有关情况。

盛荣华表示，在全党全国喜迎党的二十大胜利召开之际，举办这次中国网络文明大会具有特殊重要的意义，要坚持“精细、精准、精致”的工作标准，进一步创新办会理念，提升办会水平，特别是要着力增强大会的实效性、影响力，努力打造一届热烈、精彩、安全、节俭的大会。

据介绍，大会包括开幕式、主论坛、网络诚信建设高峰论坛，以及十个分论坛，还将开展新时代中国网络文明建设成果展示和网络文明主题活动。

主论坛将发布《共建网络文明天津宣言》；高峰论坛上将发布2021年度中国网络诚信十件大事、《中国网络诚信发展报告2022》和网络文明主题歌曲等；十个分论坛紧紧围绕网络内容建设、网络生态建设、网络法治建设、网络文明社会共建、算法治理、网络谣言治理、网络文明国际交流互鉴、数字公益慈善、网络素养教育、个人信息保护这十个方面进行深入交流探讨，届时将发布一系列网络文明建设的成果；成果展示将从党和国家推进网络文明建设、各地开展网络文明创建、互联网企业助力网络文明发展等一些维度，以线上线下相结合的方式，集中展示党的十八大以来我国网络文明建设所取得的丰硕成果。

本届大会由中央网信办、中央文明办、中共天津市委、天津市人民政府共同主办，由中国网络社会组织联合会和天津市委网信办共同承办，目前各项筹备工作已经基本就绪。

(责编：王震、吕骞)

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