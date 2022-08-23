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2022年服贸会筹备工作基本就绪 超400家世界500强企业将线下参展

2022年08月23日16:02 | 来源：人民网
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人民网北京8月23日电 （记者赵竹青）在今天上午国新办召开的新闻发布会上，北京市副市长杨晋柏介绍，2022年服贸会各项筹办工作已经准备就绪，有1407家企业将线下参展，其中世界500强及行业龙头企业超过400家。展览面积和线下参展企业数量均超过了上届。

杨晋柏介绍，本届服贸会展区面积较上届增加2.6万平方米，年度主题专区规模扩大1倍，达到2万平方米。截至8月22日，除国别、省区市展外，有线下参展企业1407家，比去年增加13.8%，其中，世界500强及行业龙头企业446家；银保监会组建了由15家企业和机构组成的中央金融企业交易团，国资委组建了由84家企业组成的中央企业交易团，31个省区市、5个计划单列市及新疆生产建设兵团均组建了交易团。

同时，本届服贸会国际化和专业化水平进一步提升。189位境内外的重要嘉宾已经确定参会。71个国家和国际组织以国家或总部的名义设展办会，其中，10个国家首次以国家名义设展；百余场会议活动中，60余场由国际组织、驻华使馆、境外机构及国家有关部委举办，70余场将发布行业报告、合作倡议等，规模和质量均超过了上届；百余家知名企业和机构将发布发展报告、首发首秀产品或技术，60余家将在人工智能、金融科技等领域首发新产品、新技术。

此外，组展办会更加突出绿色创新合作。围绕今年年度主题新设了环境服务专题，各专题展围绕绿色创新展示全球服务贸易新产品、新技术、新应用场景；围绕绿色低碳、可持续发展，举办“全球生态可持续发展高峰论坛”“2022中国碳中和经济发展论坛”“气候经济高峰论坛”等24场论坛会议及推介洽谈活动，深入探讨绿色发展的全球合作之路。在首钢园展区，用元宇宙打造体验馆和成果发布厅，集中展示元宇宙内容制作、场景应用等新兴领域前沿技术和发展成果。到目前为止，预筹合作成果401项，数量已经超过了上届。

(责编：赵竹青、吕骞)
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