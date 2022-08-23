人民网北京8月23日电 （记者余璐）近年来，国家林业和草原局“一盘棋”统筹推进全国林草科普工作，目前，全国已有涉林草科普场馆、非场馆类科普基地667个，国家级、省级科普基地338个。这是记者从2022年全国林业和草原科技活动周启动仪式上得到的消息。

近日，2022年全国林业和草原科技活动周在北京城市绿心森林公园启动。本次林草科技周以“走进林草科技 共建美好家园”为主题，旨在通过林草科技创新成果展示、林草科普互动体验等活动，推广普及最新的林草科技成果和知识，提升公众生态意识和科学素养，共享林草科技发展成果，共建人与自然和谐共生的美好家园。

国家林业和草原局相关负责人介绍，近年来，国家林草局加大力度持续强化组织领导和顶层设计，广泛开展林草科普活动，扎实推进林草科普基地和人才队伍建设，林草科普工作不断开创新局面。联合科技部印发《关于加强林业和草原科普工作的意见》《国家林草科普基地管理办法》，启动首批国家林草科普基地认定，研究制定《国家林草科普基地评价规范》。开展“1+N”林草科技服务助力乡村振兴工作，组建由两院院士领衔、知名林草科技专家参与的“1+N”科技服务团252个，促进林草产业高质量发展和林农收入水平持续提高。组建首批国家林草科普专家队伍，聘请12名林草科普首席专家。打造全国林草科技活动周、科普讲解大赛、三亿青少年进森林、童眼观生态、自然体验森林教育等科普活动，不断提升公众保护和科学利用森林、草原、湿地、荒漠和野生动植物资源的意识。

2022年全国林业和草原科技活动周主题互动展现场。国家林业和草原局供图

据了解，本次林草科技周包括主会场、分会场、地方林草系统特色科普活动和组织参与部分全国科技周品牌示范活动。其中，主会场活动包括国家公园、国家植物园、双碳行动和“以竹代塑”等主题互动展示，以及林草科普图书文创展、林草大学生科创成果展，林草科学数据中心、园林绿化废弃物处置利用展示，木材标本和传统木结构辨识等特色科普互动体验和专家咨询活动。分会场包括全国林草科普讲解大赛、林草科普微视频大赛、林草科技下乡、林科院和竹藤重点实验室对外开放、未成年人生态道德教育、生态文化进校园等活动。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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