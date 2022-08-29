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网络诚信领域面临五大挑战 亟待加强规范约束、重点监管等建设

2022年08月29日10:01 | 来源：人民网
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人民网北京8月29日电 （记者申佳平）8月29日，以“诚筑文明、信助发展——携手共建网络诚信”为主题的2022年中国网络文明大会网络诚信建设高峰论坛在天津举行，会上首次发布我国网络诚信发展年度报告——《中国网络诚信发展报告2022》（以下简称《报告》）。

《报告》指出，网络诚信发展是个动态过程，随着互联网新技术广泛应用，新模式新业态层出不穷，网络诚信领域面临一些新的问题挑战，主要表现在算法滥用、网络诈骗、不当竞争、直播领域良莠不齐、网络“饭圈”乱象频发等5个方面。

一是算法滥用问题凸显，欺骗和误导消费者。《报告》指出，算法本身是一种技术手段，合理地利用算法，可以提升经营效率，为消费者提供更丰富、优良的产品和服务。但近年来，部分市场主体滥用算法侵害消费者合法权益，比如，流量劫持、刷单炒信、操纵榜单等，引起了社会广泛关注。

二是恶意使用技术手段，网络诈骗花样翻新。在公安机关持续严厉打击下，不法分子利用传统电信、互联网等技术渠道，通过发送短信、拨打电话、植入木马等手段，实施电信网络诈骗行为已得到有效遏制，但近年来不法分子又瞄准互联网行业的新业态、新模式、新人群，恶意使用网络新技术进行网络诈骗，且呈现出精准化、智能化、场景化的趋势，诈骗方式更趋隐蔽，令治理难度增加。

三是利用平台垄断优势，开展不正当的竞争。拥有掌控平台规则、技术手段、数据和算法优势的一方，通过并购投资、限制竞争等行为控制流量和生态，对其他中小型企业的发展形成挤压，侵害用户权益。

四是流量变现急功近利，直播带货良莠不齐。出于对经济利益的过度追求，对“流量变现”的急功近利，个别明星艺人、网红达人没能正确认识作为公众人物应承担的社会责任，由此导致的直播带货售假、虚假交易等言行失范行为，造成负面影响。

五是资本“绑架”粉丝经济，网络“饭圈”乱象频发。部分粉丝的追星行为因资本的无序扩张而演变成以“爱”为名的违反社会规则和道德准则的不当行为，进而形成网上盲目应援打榜、刷量控评、群体对立、互撕谩骂等网络“饭圈”乱象，破坏清朗网络生态，对此群众反映强烈。

针对上述问题，《报告》建议从以下四点加强网络诚信建设。

一是推进网络诚信规范化建设。通过法治保障、标准规范、强化自律，形成政府、社会、企业等协同治理的网络诚信建设格局。

二是加强重点领域监管。以专项整治为抓手，进一步完善网络信息内容审核，依法加强个人信息保护，推进算法安全规范治理，强化网络直播监管，促进网络生态持续改善。

三是推进网络诚信建设示范工程建设。持续打造网络诚信品牌，拓展深化“诚信之星”和好网民评选，积极推进企业社会责任评估，推动诚实守信成为全社会的共同价值追求。

四是建立网络职业素养培训体系。创新方式方法、加大培训力度，不断提升互联网从业人员道德素养和业务技能，持续为网络诚信建设注入发展动力。

据了解，《报告》是中国网络社会组织联合会、北京邮电大学教育部战略研究基地、中国经济信息社联合编撰的首个网络诚信发展年度研究报告。《报告》记录了2021年以来我国网络诚信建设取得的新进展新成就，分析了网络诚信领域面临的新问题新挑战，提出了加强网络诚信建设的思考建议，是政府部门、行业机构、业界专家等了解我国网络诚信发展状况的重要窗口。

(责编：申佳平、高雷)
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