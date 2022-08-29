植被病虫害遥感监测与预测系统升级版界面。中国科学院空天信息创新研究院供图

人民网北京8月29日电 （记者赵竹青）中国科学院空天信息创新研究院（以下简称“空天院”）27日在第三届植被病虫害遥感大会上，对外发布了最新的植被病虫害遥感监测与预测系统升级版，实现了多尺度、长时序、大范围植被病虫害的及时监测和预警。

该系统是空天院已有植被病虫害遥感监测与预测系统的升级版，与原版系统相比，综合运用遥感、地理信息系统、植物保护、农业气象等分析方法，实现对农林草重大病虫害繁殖区、重点危害区的时序监测，以及对病虫害迁飞扩散路径、潜在危害区的动态预测，面向全球、洲际、国家、典型区域等生产时间序列病虫害监测和预测空间信息产品，实现了多尺度、长时序、大范围植被病虫害的及时监测和早期预测技术示范应用，推动了植被生态系统保护的多学科融合和产业化进程。

空天院研究员、大会主席黄文江表示：“多尺度、长时序、大范围，更为通俗来讲就是说，从一方土地到万亩农田我们都能时时刻刻监测其病虫害的发生情况并及时作出预测。”比如系统可以实现安徽省龙亢农场最高到每周的小麦长势监测，也可以实现亚非地区也门、埃塞俄比亚、巴基斯坦等国最高到每个月的沙漠蝗灾情监测。

截至目前，空天院已通过该系统发布了120余期全球粮食主产区和典型区域的中英双语《植被病虫害遥感监测与预测报告》，并针对肆虐亚非的沙漠蝗，持续发布了35期中英双语《亚非沙漠蝗灾情监测与评估报告》专题。相关成果被科学技术部、农业农村部、国家林业和草原局、联合国粮食与农业组织（FAO）、全球生物多样性信息网络（GBIF）、地球观测组织（GEO）等政府部门、国际组织、社会团体持续采纳，并开展推广应用，为保障粮食安全，增加农民收入，减轻环境污染，确保农产品质量，保护生物多样性，实现生态系统可持续发展等具有重要理论和现实意义。

此次会议致力于推进遥感技术在智慧植保、灾害测报和生态安全中的深度应用，探讨其在植被病虫害监测、预警、防控领域的学科融合和技术创新，推动植被病虫害遥感理论创新和行业应用，建设生态文明，推动人与自然和谐共生，共建地球生命共同体。大会由空天院主办，“一带一路”国际科学组织联盟ANSO、安徽大学、中国农业工程学会、中国生物多样性保护与绿色发展基金会等50余家单位参加。

(责编：赵竹青、高雷)

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