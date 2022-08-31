人民网北京8月31日电 （记者王仁宏）今日，生态环境部通报了2022年7月和1—7月全国环境空气质量状况。

根据通报，7月，全国339个地级及以上城市平均空气质量优良天数比例为89.0%，同比下降3.5个百分点；PM2.5平均浓度为16微克/立方米，同比持平。1—7月，全国339个地级及以上城市平均空气质量优良天数比例为85.3%，同比下降0.2个百分点；PM2.5平均浓度为30微克/立方米，同比下降3.2%。

从重点区域看，7月，京津冀及周边地区“2+26”城市平均优良天数比例为69.0%，同比下降2.1个百分点；长三角地区41个城市平均优良天数比例为86.6%，同比下降9.0个百分点；汾渭平原11个城市平均优良天数比例为67.1%，同比下降0.9个百分点。

1—7月，京津冀及周边地区“2+26”城市平均优良天数比例为62.2%，同比上升0.9个百分点；长三角地区41个城市平均优良天数比例为80.2%，同比下降6.0个百分点；汾渭平原11个城市平均优良天数比例为59.6%，同比下降4.5个百分点。

通报同时公布了7月和1—7月168个重点城市空气质量排名。7月，168个重点城市中，海口、黄山、珠海市等20个城市空气质量相对较好（从第1名至并列第18名）；太原、阳泉、晋中市等20个城市空气质量相对较差（从倒数第1名至倒数第20名）。

2022年7月168个重点城市空气质量排名前20位和后20位城市名单。来源：生态环境部

1—7月，168个重点城市中，海口、拉萨、舟山市等20个城市空气质量相对较好（从第1名至第20名）；渭南、太原、咸阳市等20个城市空气质量相对较差（从倒数第1名至并列倒数第19名）。

2022年1-7月168个重点城市空气质量排名前20位和后20位城市名单。来源：生态环境部

(责编：王仁宏、高雷)

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