人民网北京9月4日电 （记者李彤）“数据已经成为了数字经济深化发展的核心引擎。”“数据要素进入了市场化阶段，制度层面正在逐步完善。”在日前举办的“2022世界人工智能大会”数据要素流通技术前沿探索论坛上，参会嘉宾表示，激活数据要素潜能、释放数据要素价值，正成为推动数字经济发展的关键举措，以技术与顶层机制建立健全数据要素市场，是发挥数据价值的重要保障。

“建设全国统一的数据要素市场体系，需要准确把握三条主线。”国家信息中心原常务副主任、粤港澳大湾区大数据研究院名誉理事长杜平表示，一是通过制度创新，促进数据要素市场化配置，从产权、供给、流通、监管、生态等方面进行体制机制建设和完善。二是建设集约高效的“根服务+公共服务+算力服务”三大数据交易基础设施。三是加快数字化技术研发及成果转化进程。

国家信息中心大数据发展部规划处处长王建冬表示，数据要素市场化配置改革要结合数据要素的特殊属性，重点完善数据权属、流通交易、收益分配、安全治理四类基础性制度。“围绕数据要素市场体系的管理办法和多层次市场交易体系、数据要素登记存证服务体系和标准体系等开展探索，建设完善数据要素市场体系。”

“当前，我国数据要素的顶层布局逐步细化，各地围绕数据要素开展先行先试，但数据产权划分、保护、交易流通的滞后引发了‘数据孤岛’‘数据垄断’等现象，为数据要素流通产生阻碍。”中国信通院云大所所长何宝宏提到，培育数据要素市场的核心思路在于健全数据市场规则，厘清数据产权，确定数据价值评估方式，强化隐私计算等关键技术创新，实现数据要素的“殊途同归”。

聚焦可信联邦学习与开源生态，中国人工智能学会(CAAI)荣誉副理事长杨强表示，开源开放是大势所趋，信创技术的开源将对数据要素市场有着积极推进作用。未来，数据要素流通技术开源社区发展的重点将是跨平台的互联互通，以及安全机制的建立，从而支持数据确权、定价、模型交易，支持数据交易所和跨境数据交易。

中科院软件所总工程师、智能软件研究中心主任武延军认为，开源已成为数字经济的主流模式，是数字创新的新引擎。过去二十年，开源成就了全球互联网和终端产业，商业价值突显。当前，得益于开放指令集的崛起和AI辅助编程工具的广泛应用，开源生态和模式或将迎来重大变革和迭代升级。

围绕数据要素流通核心技术的算力挑战与机遇，香港科技大学教授、星云Clustar创始人陈凯表示，安全、效率、效果的平衡与统一，是数据要素流通技术走向规模化应用的关键。通过算法与协议创新、算力硬件加速、网络优化加速等软硬件结合技术，在保障数据隐私安全与数据建模效果的前提下，提升计算效率是未来数据要素流通基础设施建设的重要路径。

(责编：罗知之、高雷)

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