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工信部：五年间，我国工业互联网转向规模发展关键期

2022年09月09日17:01 | 来源：人民网
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9月9日，工业和信息化部举行“新时代工业和信息化发展”系列主题新闻发布会第六场，主题是“加快制造业数字化网络化智能化发展”。（图片来源：工业和信息化部）

人民网北京9月9日电 （记者申佳平）“当前，我国工业互联网发展正处于起步探索转向规模发展关键期。”9月9日，在工业和信息化部举行的主题新闻发布会上，工业和信息化部信息通信管理局一级巡视员王鹏表示，近五年来，我国工业互联网从无到有，逐渐形成了自己的认识体系、实现路径和实践成果，有力地促进了产业数字化转型和经济高质量发展。

王鹏表示，一方面，我国统筹布局，下好基础建设“先手棋”。推动建设5G虚拟专网、混合专网近2800个，高质量外网覆盖全国300多个城市。以国家顶级节点为中心的标识解析体系不断壮大，有力促进跨企业跨行业跨地域数据互通和共享。工业互联网平台体系加快形成，32个重点平台连接设备超7900万台（套）。国家、省、企业三级协同联动的技术监测体系基本建成，制度机制同步完善。

另一方面，我国奋力攻关，下好产业创新“关键棋”。深入实施工业互联网创新发展工程，突破一批关键领域产业化短板，创新水平稳步提升。培育200余个公共服务平台，在试验验证、检测认证、人才实训等方面服务能力日益增强。将工业互联网写入国际标准，推动发布一批国家标准、行业标准和团体标准，融合新技术应用步伐不断加快。

此外，我国纵深推进，下好融合发展“一盘棋”。培育8个国家级工业互联网产业示范基地，遴选381个试点示范项目，推动工业互联网日渐深入万企千园、加速赋能千行百业。目前，工业互联网已经全面融入45个国民经济大类，助力制造业、能源、矿业、电力等各大支柱产业数字化转型升级，形成东中西部错位发展、均衡分布、协同互补的良好格局。

王鹏表示，下一步，工业和信息化部将加快工业互联网提档升级，重点抓好三方面工作。

一是打好政策“组合拳”。紧扣发展新形势新要求，针对产业发展痛点难点，研究出台一批支持工业互联网、“5G+工业互联网”发展，助力稳经济、保安全的新政策举措。

二是打好技术“攻坚战”。聚焦持续性真难题和阶段性新课题，协同推进产业基础高级化与工业互联网创新发展，补短板、锻长板，进一步提升自主可控能力。

三是打好产业“团体赛”。充分调动工业企业、通信企业、设备企业、产业组织、科研院所等各方积极性，发挥各方优势，在技术、建设、应用、标准等各方面深化合作，营造良好发展生态。

(责编：申佳平、吕骞)
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