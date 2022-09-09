9月9日，工业和信息化部举行“新时代工业和信息化发展”系列主题新闻发布会第六场，主题是“加快制造业数字化网络化智能化发展”。（图片来源：工业和信息化部）

人民网北京9月9日电 （记者申佳平）9月9日，在工业和信息化部举行的主题新闻发布会上，工业和信息化部信息技术发展司副司长王建伟表示，截至今年二季度，我国两化融合指数大幅提升。全国工业企业关键工序数控化率、数字化研发设计工具普及率分别达到55.7%、75.1%，比2012年分别提高了31.1和26.3个百分点。

王建伟介绍，工业和信息化部着力提升网络供给能力，大力发展工业互联网，推动大数据、人工智能、云计算、区块链等新一代信息技术与制造业深度融合。推进5G和千兆光网建设，统筹布局数据与算力设施，合理部署超级计算中心，打造国家大数据枢纽节点和区域中心集群。目前，我国累计建成开通5G基站数量196.8万个。工业互联网高质量外网覆盖全国300多个城市，国家工业互联网大数据中心体系建设稳步推进。

同时，深入实施制造业数字化转型行动和智能制造工程，打造两化融合贯标升级版，开展工业互联网、智能制造等试点示范，遴选工业互联网平台创新领航应用案例、工业APP优秀解决方案，引导社会各界积极参与制造业数字化网络化智能化发展。目前，开展两化融合管理体系贯标的企业累计超过5.7万家，制造业数字化网络化智能化试点示范类项目超过1500个，工业APP数量达到28.32万个。发布智能制造国家标准300余项、国际标准42项。培育出主营业务收入超10亿元的供应商近百家，服务范围覆盖汽车、纺织、医药等90%以上的制造业领域。

此外，实施工业互联网创新发展战略，深耕网络、平台、安全等体系建设，推动企业上云上平台，加速工业互联网赋能千行百业。目前，工业互联网深度融入国民经济发展，建成跨行业、跨领域工业互联网平台28家，国家、省、企业三级协同联动的技术检测服务体系基本形成。“5G+工业互联网”在采矿、装备、电力等重点行业形成了20个典型应用场景。

“在发展过程中也存在数字化思维素养不足、发展基础参差不齐、产业支撑能力有待增强等挑战。”王建伟表示，接下来，工业和信息化部将按照“抓主体、找重点、厚基础”的工作思路，进一步凝聚发展共识，推动新一代信息技术与制造业深度融合，加强核心技术攻关，持续完善相关政策体系，加快发展工业互联网、智能制造，助力制造业高质量发展。

(责编：申佳平、吕骞)

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