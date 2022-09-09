9月9日，工业和信息化部举行“新时代工业和信息化发展”系列主题新闻发布会第六场，主题是“加快制造业数字化网络化智能化发展”。（图片来源：工业和信息化部）

人民网北京9月9日电 （记者申佳平）9月9日，在工业和信息化部举行的主题新闻发布会上，工业和信息化部信息技术发展司副司长王建伟表示，十年来，我国制造业数字化网络化智能化发展加速推进，总体态势持续向好。

王建伟介绍，十年来，我国数字化转型基础不断夯实。大数据、人工智能、云计算、区块链等新一代信息技术创新能力大幅提升，5G移动通信技术、设备及应用创新全球领先，软件和信息技术服务业规模不断壮大。集成电路、软件等领域取得系列标志性成果。网络供给能力显著增强，已建成全球规模最大的光纤和移动宽带网络，光纤化改造全面完成，4G网络覆盖城乡，5G网络加快发展。工业互联网标识解析五大顶级节点稳定运行，二级节点覆盖29个省（区、市）。

同时，工业互联网快速发展。工业互联网创新发展战略扎实推进，网络、平台、安全等体系建设不断完善，产业规模突破万亿元大关，成为推动产业数字化转型的关键支撑。低时延、高可靠、广覆盖的网络设施初步建成，以国家顶级节点为中心的标识解析体系规模化发展，平台支撑的融合应用创新活跃，国家、省、企业三级协同联动的技术监测服务体系基本形成。目前，已建成具有一定区域和行业影响力的工业互联网平台超过150家，工业设备连接数量超过7900万台套，服务工业企业超过160万家，提质、降本、增效作用不断显现。

在智能制造方面，王建伟表示，十年来，我国智能制造工程深入实施，区域协同、行业联动发展格局基本形成，各地出台支持政策260余项，积极探索各具特色的区域推进模式，汽车、石化、家电、医药等重点行业全面发展。智能制造装备产业规模近3万亿元，市场满足率超过50%。通过智能化改造，智能制造示范工厂的生产效率平均提升32%，资源综合利用率平均提升22%，产品研发周期平均缩短28%，运营成本平均下降19%，产品不良率平均下降24%。

在创新能力方面，制造业内生创新能力不断增强，生产方式、企业形态、业务模式和就业方式加速变革，5G、AR/VR、人工智能等新技术与制造业加速融合，工业级无人机、可穿戴智能装备以及协同研发设计、数字工厂、智慧矿山、共享制造等新产品、新模式、新业态蓬勃兴起。零工经济、平台经济等新业态不断壮大，推动制造业加速向价值链高端延伸，市场竞争力持续增强。

此外，王建伟表示，十年来，我国制造业转型生态加速构建。先后支持长三角、山东、广东、成渝等地创建工业互联网示范区，系统推进工业互联网基础建设、融合应用和生态培育。以企业为主体、市场为导向的技术创新生态建设初显成效，有效助力产业链上中下游、大中小企业融通创新。产学研用合作生态加速构建，涌现了若干转型领军企业，产业链、创新链、人才链、价值链协同发展的格局初步建立。

王建伟强调，工业和信息化部将把握数字化、网络化、智能化方向，持续加大工作力度，以新一代信息技术与制造业融合发展为路径，高水平推动工业互联网、智能制造创新发展，为建设制造强国和现代化经济体系提供有力支撑。

(责编：申佳平、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经