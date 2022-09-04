邓方佳

原标题：冬季运动服装材料“黑科技”亮相服贸会

在北京冬奥会的推动下，我国冰雪运动市场快速发展，消费及需求水平显著提高，这也带动了冬季运动服装及相关下游产业的快速提质升级。在今年服贸会13号馆创新服务成果展中，有一块展区颇为热闹，这里展示的是一种隔热材料，观众隔着这层材料可以直接触摸高达125摄氏度的工作台，观众触摸的同时工作人员将水滴至工作台上，水滴很快沸腾蒸发。

记者通过亲身体验，感知到这层隔热材料上温度适中，完全可以将手一直覆盖其上，现场观众也是纷纷体验。记者在不长的时间里观察到，至少有两家服装企业负责人与该展台的工作人员交流，添加联系方式后表示未来进一步沟通合作。

这项“黑科技”是一款名为叠加态的纳米闭孔绝热新材料。据北京叠加态技术有限公司首席技术官钟飞鹏介绍，叠加态材料是把有机高分子材料通过技术重组，使材料的高传导性实现为“绝导体”。叠加态材料具备隔热、保暖、抗菌、吸湿、速干、轻薄等性能，厚度约0.75毫米，每平方米约重48克。叠加态材料能够应用在衣、食、住、行等多方面。该材料还可用于帐篷隔热、户外装备保暖、车厢保暖、窗帘隔热等多领域。自2019年该项目落地北京中关村后，很快获得了德国ISPO国际材料奖、北京市科委科技冬奥智慧北京活动优秀奖等。

在14号馆体育服务专题中，同样有一款运动服装品牌非常吸引眼球。这家名为UYN的运动服装品牌是中国国家高山滑雪队及中国国家跳台滑雪队内衣供应商。这种穿着在运动外衣内的、类似于紧身衣的服装，适用于冰雪运动、骑行运动、水上运动等。

UYN的产品使用纯自然纤维的设计，使服装可以减轻25%的重量，而且提高50%的速干性，产品的环保性、亲肤性很好。据UYN总经理助理林懿介绍，北京冬奥会上有11个国家的运动员穿着UYN的运动内衣。第一次亮相服贸会这个平台，林懿说：“伴随着北京冬奥会的东风，中国进行滑雪运动的人群也是越来越多，这必然带来消费。”

(责编：罗知之、陈键)

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