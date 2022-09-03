人民网北京9月3日电 （记者王仁宏）近日，民政部公布2022年第二批涉嫌非法社会组织名单，包括国际信用与能力认证协会、中国自驾旅游产业联合会、中华民族音乐研究会等。

民政部提醒社会公众提高警惕，避免上当受骗。如发现下列组织的活动线索（如活动场所、 负责人等），请登录“中国社会组织政务服务平台”“投诉举报”栏目进行投诉举报。

民政部公布8个涉嫌非法社会组织名单

1.国际信用与能力认证协会

2.中国自驾旅游产业联合会

3.中鸿商会

4.长城汇协会

5.中国社会音乐研究会

6.中华民族音乐研究会

7.善德馨协会

8.海上丝路国际旗袍会

(责编：王仁宏、高雷)

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