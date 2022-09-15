人民网北京9月15日电 （记者许维娜）记者获悉，中国气象局气象影视中心和中国科普研究所联合打造的气象科学科普工作室于近日在中国气象局华风影视大楼揭牌。据了解，该工作室是“院士专家科普创作工作室首批试点项目”，也是气象领域首批入选中国科协的院士专家工作室。

中国科普研究所所长王挺指出，气象科普工作室要建优平台、精准服务，团结引领青少年、农民等五大人群，进一步打造气象科普品牌，扩大品牌影响力。

华风集团董事长李海胜表示，气象科普工作室下一步将做强机制， 坚持公益传播和经济效益并重，聚焦气候变化对防灾减灾、粮食安全、能源安全、乡村振兴、生态修复利用、生命健康等重点领域，发挥专业和运营优势，共同推进公民科学素质提高。

据介绍，气象科普工作室将举办第一期“碳中和 共同的行动”院士专家高端论坛，探索开发课题式科学考察活动 、气候大会辩论模拟大赛、气候变化小使者评选等系列性活动。

(责编：申佳平、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经