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税务总局：1至8月全国累计新增减税降费及退税缓税缓费超3.3万亿元

2022年09月15日18:40 | 来源：人民网
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人民网北京9月15日电 （记者车柯蒙）今年以来，国家税务总局深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持“快退税款、狠打骗退、严查内错、欢迎外督、持续宣传”五措并举的工作策略，不折不扣推进大规模增值税留抵退税政策等新的组合式税费支持政策落地见效。

国家税务总局数据显示，截至8月31日，全国累计新增减税降费及退税缓税缓费超3.3万亿元。其中，4月1日大规模增值税留抵退税政策实施至8月31日，已有20490亿元退税款退到纳税人账上，再加上一季度继续实施此前出台的留抵退税老政策1233亿元，已累计有21723亿元退税款退到纳税人账户，有效引导社会预期，激发市场主体活力，为稳定宏观经济大盘贡献了税务力量。

记者了解到，全国税务系统坚持快退税款，二季度办理留抵退税业务笔数超过去年同期100倍，企业退税资金从申请到入账平均用时较去年同期大幅压缩。不断优化电子税务局功能，利用电子税务局建立全国统一的宣传辅导标签体系，向纳税人精准推送留抵退税政策，变“人找政策”为“政策找人”。自动提醒纳税人办理退税，自动预填85%以上退税申报数据，增强操作便利度，减轻纳税人办税负担。财政部门及时拨付资金、人民银行延时服务及时退付税款，确保政策红利快速兑现。

针对留抵退税链条短、风险大、不法分子骗取留抵退税手法多等难题，税务部门坚持预防在先，充分运用税收大数据“严防风险”，及时精准发现并阻断风险。同时，坚持狠打骗退，精准监管护航政策落地。持续深化六部门联合打击工作机制，对于团伙式、跨区域和虚开发票等违法行为加大打击力度，做到精准打击、打早打小、严查快处，坚决不让政策“红包”落入不法分子腰包，坚决守护国家税款安全。截至8月31日，全国税务稽查部门已挽回留抵退税及其他税款损失119.9亿元，已移送公安立案及联合侦办涉嫌虚开骗取留抵退税企业1399户，联合打击虚开骗取留抵退税团伙200个。

大规模增值税留抵退税政策的实施，有力保障了留抵退税资金“施肥浇水”到根上，缓解了企业资金压力，助推了企业焕发生机。

一是促进企业经营加快恢复。增值税发票数据显示，4-8月，办理留抵退税的企业销售收入同比增长6.9%，增幅比无退税企业高4.6个百分点。

二是推动经济新动能快速成长。增值税发票数据显示，4-8月，办理留抵退税的单项冠军企业销售收入同比增长18.3%，增幅比无退税企业高26.9个百分点;办理留抵退税的高技术制造企业销售收入同比增长16.5%，增幅比无退税企业高11.7个百分点；办理留抵退税的专精特新小巨人企业销售收入同比增长9.2%，增幅比无退税企业高1.4个百分点。

三是助力支持制造业发展。增值税发票数据显示，4-8月，制造业企业累计享受退税5377亿元，退税规模居行业首位，发挥了促进工业经济稳定运行的重要作用。4-8月，办理留抵退税的制造业企业销售收入同比增长7.5%，增幅比无退税企业高4.2个百分点。

小微企业在促进就业、保障民生等方面发挥着主力军作用，但也是受疫情影响最大、经营最困难的群体。今年以来，新的组合式税费支持政策重点向小微企业倾斜，通过减轻税费负担与增加现金流，帮助小微企业解决发展中遇到的实际困难。截至8月31日，各项税费支持政策为小微企业累计新增减税降费及退税缓税缓费1.31万亿元。其中，4月1日至8月31日，已获得增值税留抵退税的纳税人中，小微企业户数占比93.1%；共计退税8332亿元，占比40.7%。

国家税务总局有关司局负责人表示，下一步，税务部门将持续落实新的组合式税费支持政策、稳经济一揽子政策措施和近期出台的支持企业创新的阶段性减税政策、对制造业中小微企业继续延缓缴纳部分税费政策等，精准释放政策红利，稳定宏观经济大盘。

(责编：申佳平、高雷)
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