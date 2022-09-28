图片来源：自然资源部官网

人民网北京9月28日电 （记者杨曦）近日，自然资源部海洋战略规划与经济司发布《2021年全国海水利用报告》（以下简称《报告》）。报告显示，2021年，各有关部门和沿海地方政府全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，围绕促进海洋经济高质量发展，扎实推进海水利用工作。

据了解，2021年，国家发展改革委、自然资源部联合印发实施《海水淡化利用发展行动计划（2021—2025年）》，对“十四五”海水淡化利用发展的主要目标和重点任务做出安排。海水淡化作为重要内容被纳入“十四五”节水型社会建设、工业绿色发展等规划以及国家鼓励的工业节水工艺、技术和装备目录（2021年）中。多个沿海省市出台相关规划、计划、政策，鼓励促进当地海水淡化产业发展，海水淡化在沿海供水保障体系中的作用进一步增强。

《报告》显示，截至2021年底，全国现有海水淡化工程144个，工程规模1856433吨/日，比2020年增加了205350吨/日。全国海水淡化工程分布在辽宁、天津、河北、山东、江苏、浙江、福建、广东、海南9个沿海省市。海水淡化水的主要用途以工业用水和生活用水为主。

《报告》显示，沿海核电、火电、钢铁、石化等行业海水冷却用水量稳步增长。2021年全国海水冷却用水量1775.07亿吨，比2020年增加了76.93亿吨，辽宁、山东、江苏、浙江、福建、广东年海水冷却用水量超过百亿吨。

《报告》显示，2021年新发布海水利用标准9项，包括国家标准4项、行业标准5项。我国主持制定的首个海水淡化领域ISO国际标准《海洋技术—反渗透海水淡化产品水水质—市政供水指南》(ISO 23446:2021)正式出版。

(责编：杨曦、高雷)

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