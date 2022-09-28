人民网北京9月28日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，近日，人民银行联合银保监会、发展改革委、工业和信息化部、财政部、农业农村部、证监会和乡村振兴局向陕西省人民政府印发《陕西省铜川市普惠金融改革试验区总体方案》，联合银保监会、发展改革委、财政部、农业农村部、证监会和乡村振兴局向浙江省人民政府印发《浙江省丽水市普惠金融服务乡村振兴改革试验区总体方案》、向四川省人民政府印发《四川省成都市普惠金融服务乡村振兴改革试验区总体方案》（以下分别简称“陕西铜川方案”“浙江丽水方案”和“四川成都方案”）。

“陕西铜川方案”立足典型资源枯竭型城市的发展实际，以探索普惠金融助力经济转型为目标，提出拓展普惠金融服务覆盖面、发展数字普惠金融、加大重点领域金融支持力度、强化保障措施等4个方面17项具体改革举措。

“浙江丽水方案”立足农业大市、生态大市的区域特点，以探索普惠金融支持乡村振兴为目标，提出建立服务乡村振兴的多元化金融体系、加大对乡村振兴重点领域的金融支持力度、构建支持乡村振兴的融资机制、提升乡村振兴金融服务水平、强化保障措施等5个方面20项具体改革举措。

“四川成都方案”立足“大都市+农业农村现代化”的发展要求，以探索普惠金融支持高水平城乡融合发展为目标，提出健全农村金融服务体系、加大金融资源倾斜“三农”力度、运用金融科技增加金融服务乡村振兴能力、促进农村产权和金融资源有机衔接、满足多层次全生命周期金融需求、优化农村金融基础设施、强化保障措施等7个方面20项具体改革举措。

(责编：罗知之、高雷)

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