人民网北京9月28日电 （记者许维娜）记者获悉，今年是《国家乡村振兴战略规划(2018－2022年)》（以下简称《规划》）实施的收官之年，国家发展改革委28日召开新闻发布会，介绍《规划》实施进展情况。

国家发展改革委农村经济司司长吴晓在会上表示，《规划》紧紧围绕产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，明确了乡村振兴战略的阶段性目标和重点任务。各地各有关部门齐心协力落实落细《规划》，乡村振兴取得阶段性重大成就。

五年来，乡村振兴形成新格局。乡村振兴和新型城镇化双轮驱动、协同发展，城乡布局结构不断完善，城镇对乡村的带动能力持续增强，乡村生产生活生态空间布局更加优化，不同类型村庄协调有序发展，田园乡村与现代城镇各具特色、交相辉映的城乡发展形态加快形成。

五年来，乡村产业实现新发展。农业供给侧结构性改革深入推进，农业质量、效益和竞争力不断提高。全国粮食产量稳定在1.3万亿斤以上，棉油糖、肉蛋奶等主要农产品供给充裕。现代农业产业体系、生产体系、经营体系日益完善，农业发展实现质量变革、效率变革、动力变革。2021年，农业科技进步贡献率达到61%，农作物耕种收综合机械化率超过72%，分别比2017年提高3.5个、6个百分点。彰显地域特色和乡村价值的产业体系加快构建，农产品初加工、精深加工、综合利用协调发展。2021年，全国农产品加工转化率达到70.6%，农村一二三产业深度融合，休闲观光、农村电商等新产业新业态蓬勃发展，农村创新创业活力不断迸发。

五年来，乡村生态展现新气象。绿水青山就是金山银山的理念深入人心，农业绿色发展水平大幅提升，资源利用集约化、投入品减量化、生产清洁化、废弃物资源化、产业模式生态化初步形成。化肥农药施用量多年负增长，畜禽粪污综合利用率大幅提高。农村人居环境明显改善，卫生厕所普及率超过70%，村容村貌显著提升。统筹山水林田湖草沙系统治理，深入实施重要生态系统保护和修复重大工程，生态保护制度不断健全。

五年来，乡村文化蕴育新风貌。农村思想道德建设得到加强，文明乡风、良好家风、淳朴民风广泛培育，邻里守望、诚信重礼、勤俭节约的文明乡村不断涌现。全国县级以上文明村、文明乡镇占比分别超过65%、80%。连续5年举办农民丰收节，乡村文化生活丰富多彩，村级综合性文化服务中心覆盖率达到96%。社会主义核心价值观深入践行，中华优秀传统文化传承弘扬，累计认定6819个中国传统村落，农民精气神得到有效提振。

五年来，乡村治理开创新局面。党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的现代乡村社会治理体制建立健全，充满活力、和谐有序的善治乡村加快形成。农村基层党组织战斗堡垒作用进一步加强，村党组织书记兼任村委会主任比例达到95.6%。农村移风易俗进一步深化，村规民约实现全覆盖。农村土地制度、集体产权制度等重大改革持续深化，乡村发展内生动力不断增强。

五年来，农村民生跃上新水平。脱贫攻坚战取得全面胜利，巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的长效机制基本建立。农村水电路通信等基础设施提速建设、提档升级。具备条件的建制村全部通硬化路、通客车，农村自来水普及率提高到84%。农村基本公共服务水平稳步提升，农村劳动力就业质量不断提高。2017—2021年，全国农村居民人均可支配收入实际增长28.9%，城乡居民收入倍差由2.71缩小到2.5。

(责编：王连香、高雷)

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