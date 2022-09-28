人民网北京9月28日电 （记者许维娜）记者从国家发展改革委获悉，临近国庆假期，为更好满足人民群众消费需求，各地近期采取综合措施全力做好重要民生商品保供稳价工作。

一是组织扩大生产。为增加本地蔬菜生产供给，武汉市持续加强田间技术指导，帮助企业、农户根据茬口合理安排快生菜抢播，全市日均可采收上市蔬菜5200吨，能够保证市场量足价稳。哈尔滨市采取果菜间种叶菜、叶菜增加茬次等措施，提高棚室复种指数，增加产量。北京市提高应急状况下蔬菜供应保障水平，京津冀环京地区共建70个蔬菜基地，总面积5.56万亩。海口市加快推进蔬菜大棚建设，同时开展蔬菜价格指数保险，为蔬菜种植户“保价护航”，提高菜农种植积极性。

二是衔接市场供需。为加强产销对接，南昌市积极组织农产品批发市场、龙头企业参加产销对接大会，畅通销售、采购渠道。青岛市组织引导保供批发市场深入蔬菜主产区，提前组织货源，加大蔬菜等商品采购力度，增加商业库存。深圳市指导骨干企业与外地蔬菜基地签订保供协议，优先保障市场货源。

三是保障物流畅通。为畅通民生商品运输配送，广州市及时审核开放全国互认的农业重点物资运输车辆通行证。天津市充分发挥应急物资中转站综合协调和统筹调度作用，增加应急情况下的物流车辆。沈阳市开通农产品运输销售服务热线，及时协调解决农业生产运输问题。

四是降低生产销售成本。为降低流通环节成本，上海市鼓励各区通过减免平价供应专柜摊位费、补贴进销差价等方式，积极引导蔬菜、猪肉价格保持基本稳定。长沙市指导蔬菜批发市场减免商户部分物业租金和进场车辆停车费。西宁市在集散中心设立本地蔬菜销售专区，免除摊位费和进场费。合肥市对参与“惠民菜篮子”销售超市，暂缓执行峰谷电价，同时降低超市电价。

五是积极发挥政府储备和商业库存调节作用。为进一步增加市场供应，绝大多数省份启动政府猪肉储备投放工作，投放价格低于市场价。昆明市将于9月29日—10月28日每日投放3吨鸡蛋储备，价格为每斤5元，较当前市场价低40%以上。青岛市计划国庆期间投放蔬菜储备8000吨。北京市制定物资保障方案，要求重点连锁商超、社区菜市场和电商平台等零售企业按日常2倍以上规模进行备货，加大外埠基地蔬菜直采量，保持日销量1.5—2倍库存，并及时投放。

六是开展平价销售。为引导稳定市场价格，合肥市启动国庆“惠民菜篮子”销售，22家企业190家门店按照“蔬菜类价格下浮15%以上、其他类品种价格下浮5%以上”的标准，每天推出20个规定品种“惠民菜”。厦门市8月15日—10月30日启动平价销售，青椒、黄瓜、油菜等11种蔬菜价格低于市场价15%销售，精瘦肉等肉类价格低于市场价10%销售。

七是加强市场监管。为进一步规范市场价格秩序，长春市成立跨部门工作专班，召开大型商超提醒会，自9月25日起每日巡查市场价格情况。成都市发布《成都市市场价格行为提醒告诫书》《关于严禁哄抬价格的提示函》，提醒告诫各类市场主体切实履行主体责任，规范价格行为，共同维护市场价格秩序稳定。

八是发放补贴补助。为切实保障困难群众基本生活，北京市、上海市、江苏省、浙江省等27个省份及时启动价格补贴联动机制，发放价格临时补贴，合计已发放7.9亿元。江苏省苏州市、泰州市、常州市、连云港市、盐城市向困难群众发放一次性补贴1.2亿元，惠及困难群众62万人次，人均发放金额190元左右。青海省向低保、特困人群发放一次性补贴7200万元，惠及困难群众36万人次，人均发放金额200元左右。

国家发展改革委表示，目前，各地市场粮油肉蛋菜供应充足，居民消费需求有坚实的物质保障，猪肉价格基本稳定，蔬菜、鸡蛋价格出现回落。9月26日，全国36个大中城市蔬菜、鸡蛋零售价格分别比9月初高点回落8%、2%。下一步，国家发展改革委将指导各地继续密切监测市场供应和价格情况，及时采取措施，有力有效做好重要民生商品保供稳价工作。

(责编：王连香、高雷)

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