新华社贵阳10月6日电(记者李自良、潘德鑫)汽车在贵州省黔西市新仁收费站刚下高速，两侧青山迎面，山间一条8米多宽的崭新旅游公路蜿蜒在迷人的秋色中。

行至乌蒙山腹地的黔西市新仁苗族乡化屋村，打开车窗，清爽的空气沁人心脾。路边的农家乐、民宿门前旌旗招牌各色各样，一栋栋黔西北民居简洁大方。

村口一家苗绣车间中，27岁的苗族姑娘杨文丽正带着绣娘们飞针走线，赶制颇具苗族特色的旅游文创产品，一幅9米长的苗绣长卷即将完工。长卷画面上，错落有致的民居掩映在青山绿水间，身着少数民族服饰的村民们载歌载舞。

“苗绣长卷展示了化屋村10年来的改变，这是我们用苗族特有的方式记录村民的美好生活，迎接党的二十大。”杨文丽告诉记者，村里十多位绣娘设计制作了这幅长卷，一针一线，用心用情。

地处乌江上游、六冲河畔的化屋村，曾经和贵州山区的许多贫困村一样，生活贫困和生态恶化交织。

而今，在化屋码头旁的广场环顾，小村庄是一番动人景象，山水旖旎如画，道路平整宽阔，楼房整齐漂亮，环境优美宜人……

2021年春节前夕，习近平总书记来到化屋码头，沿江岸步行察看了乌江生态环境和水质情况，对当地加强入河排污口管理和水质监测体系建设的做法表示肯定。他强调，要牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，守住发展和生态两条底线，努力走出一条生态优先、绿色发展的新路子。

黔西市当地干部告诉记者，化屋村过去曾大面积开荒向山要粮，也曾“网箱养鱼、驾船捕鱼”向水要经济，最后“山秃了，水臭了”。而哺育着化屋村的乌江，流域内承载了贵州一半以上的人口和经济总量，也因粗放发展、两岸污水处理滞后，一度成为“污江”。

党的十八大以来，化屋村开始“两条腿走路”，一方面通过山地增绿等措施加快生态修复，一方面依靠国家扶贫政策，补基础设施短板。2017年村里脱贫摘帽后，生态建设脚步也不停歇。

在村里一家农家乐门口，记者碰到了刚巡河归来的村民杨清鑫，他脚上的胶鞋、手里的滤网还滴着水。十几年前，杨清鑫就在乌江支流六冲河里打鱼为生。2019年，为保护河道环境，六冲河全面禁渔，村里渔民分批转产上岸，他加入了村里护河队负责清理河道垃圾。

化屋村村干部说，近几年，村里除了配备护林队、护河队，还拆除网箱1000多平方米；建设污水处理设施116座，村民生活污水不再直排入河。

几乎同时，贵州也以前所未有的力度推进乌江流域生态修复，推进实施《乌江流域生态环境保护规划》，全面推行五级河长制，大力整治沿岸磷化工污染，全面禁渔……

“近年来村里的变化让我们深刻认识到，绿色发展才是长远的路。”化屋村驻村第一书记常开林告诉记者，2021年以来，为了不污染河流，化屋码头对游船油污处置实行更严格管理，并启用新能源船舶逐步替代燃油型船舶，还实施了特色民居改造工程提升污水治理水平。

据统计，目前化屋村的森林覆盖率增至60%以上，主要河流水质也恢复至二类以上。依托好生态，村里开了30余家农家乐、19家农家旅馆，越来越多村民吃上了“旅游饭”。2021年，全村共接待游客65万人次，旅游综合收入3.1亿元，人均纯收入超过1.9万元，较2012年增加了6倍。

放眼全省，2021年，贵州森林覆盖率达到62.12%，主要河流出境断面水质优良率保持100%，乌江干流水质达到二类标准，流域水质总体为优。2021年贵州林下经济带动超过300万农村人口增收，旅游及相关产业增加值突破1000亿元。

水秀山清百业兴。记者从贵州省相关部门获悉，笃行生态优先、绿色发展，贵州正以“在生态文明建设上出新绩”为总目标，同步推进磷污染防治、赤水河流域生态保护、乌江流域生态保护等专项行动，同时加快建立健全生态产品价值实现机制，今年先后颁发了全省首张林业碳票、首张集体林碳票，持续做好绿水青山就是金山银山这篇大文章。

今年1月，杨清鑫和媳妇在化屋村开起了一家名为“笑容顺安”的农家乐，旅游旺季，一天能挣2000元左右。平时除了打理农家乐，夫妻俩每天都会开着小船去巡河，一人负责开船，一人负责打捞河里的垃圾，配合默契。

“国庆节游客多了，生意忙了不少。但再忙也要巡河，家门口的‘饭碗’一定要守好。”杨清鑫说，“河水不清，游客不来；环境越好，生活越美。”

(责编：王震、陈键)

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