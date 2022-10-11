人民网北京10月11日电 （黄盛）近日，《清华金融评论》发布的“2022中国银行业排行榜200强”分析报告（以下简称“报告”）显示，我国银行业不良贷款率逐季下降，金融资产质量持续改善，拨备覆盖率逐季上升，大型银行存在下调空间。同时，金融科技助力商业银行数字化转型提速，多家银行制订和实施数字化或金融科技战略规划；金融科技投入占比提升，头部效应明显，并且国有大行及领先的股份行率先设立金融科技子公司。

清华大学国家金融研究院副院长，清华大学五道口金融学院党委委员、副研究员、金融发展与监管科技研究中心副主任、《清华金融评论》执行主编张伟对此表示，最近十年，甚至是最近二十年，我国银行业总体上也交出了非常令人满意的答卷。同时也要客观、辩证地看待我国银行业发展面临的机遇与挑战，特别是我国银行业的盈利能力与我国经济增速存在背离、信贷资产质量与微观经济主体表现存在背离、资本充足程度与金融体系整体风险存在背离以及上市银行的经营绩效与资本市场估值存在背离的现象，需要重点关注和深入研究。

中国工商银行现代金融研究院副院长、中国金融学会绿色金融专业委员会副秘书长殷红表示，在政策环境方面，银行业监管机构会鼓励银行将更多资产投向低碳领域，要求银行压降并管理其资产结构里的高碳、高污染行业敞口规模，未来将推行环境风险信息的强制性披露等；在产业环境方面，银行业的经营市场由于实施低碳转型的原因，会带来新发展机遇，而传统领域如果不转型，会面临新风险；在市场环境方面，投资人对低碳的诉求、对低碳产品的需求会越来越迫切。下一步银行业金融机构在战略目标、治理架构、产品创新、风险管理、信息披露方面，都要考虑碳中和因素。

中金公司银行业首席分析师张帅帅认为，我国银行业可能进入到了供给侧改革的新阶段，一是地产、基建类传统业务需求放缓，二是持续处于强监管周期，三是数字化转型的不断推进需要银行做出改变。

中银证券银行组首席分析师林媛媛提到，近些年来，从监管治理来看，银行整体合规经营及风险防控能力有明显的提升，但在当下复杂多变的经济环境下，银行业经营面临一定的压力，包括来自需求持续提升及息差定价方面的压力。银行在商业可持续和承担社会责任方面需要找到适当的平衡点。

(责编：王连香、吕骞)

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