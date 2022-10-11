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外汇局通报10起逃汇案例 罚款金额最高达960.2万元

2022年10月11日16:59 | 来源：人民网
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人民网北京10月11日电 （记者罗知之）据国家外汇管理局官网消息，为加强外汇市场监管，严厉打击虚假、欺骗性外汇交易，维护外汇市场健康良性秩序，国家外汇管理局今日通报了10起关于外汇违规的案例，罚款金额最高达960.2万元人民币。

案例1：温州市科城贸易有限公司逃汇案

2016年3月，温州市科城贸易有限公司虚构贸易背景，提交虚假提单，对外付汇901.5万美元。

该行为违反《外汇管理条例》第十二条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处罚款292.1万元人民币。

案例2：深圳市神舟百瑞达投资有限公司逃汇案

2016年11月至2019年8月，深圳市神舟百瑞达投资有限公司虚构贸易背景，向境外转移资金1772.64万美元。

该行为违反《外汇管理条例》第十二条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处罚款597.88万元人民币。

案例3：江苏日晨特种装备技术有限公司逃汇案

2018年1月，江苏日晨特种装备技术有限公司以预付货款名义对外支付256万美元，进口货物未实际到货。

该行为违反《外汇管理条例》第十二条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处罚款83.72万元人民币。

案例4：江西和梦投资有限公司逃汇案

2019年6月，江西和梦投资有限公司勾结关联公司，虚构贸易背景，对外付汇709.22万美元。

该行为违反《外汇管理条例》第十二条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处罚款246万元人民币。

案例5：徐州鸿点电子科技有限公司逃汇案

2019年9月至2020年1月，徐州鸿点电子科技有限公司虚构贸易背景，对外付汇2734.9万美元。

该行为违反《外汇管理条例》第十二条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处罚款960.2万元人民币。

案例6：邵阳市信成医疗科技发展有限公司逃汇案

2020年3月至4月，邵阳市信成医疗科技发展有限公司利用32名境内个人的个人年度购汇额度，违规以分拆购付汇形式向境外转移资金158.25万美元。

该行为违反《外汇管理条例》第二十二条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处罚款53.64万元人民币。

案例7：海安恒麟供应链有限公司逃汇案

2020年3月至8月，海安恒麟供应链有限公司构造进口贸易，对外付汇合计666.8万美元和140.68万港元。

该行为违反《外汇管理条例》第十二条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处罚款241.7万元人民币。

案例8：江苏顺哲电子科技有限公司逃汇案

2020年7月至8月，江苏顺哲电子科技有限公司虚构贸易背景，对外付汇300.05万美元。

该行为违反《外汇管理条例》第十二条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处罚款104.63万元人民币。

案例9：黑龙江籍李某逃汇案

2019年11月至2020年2月，黑龙江籍李某在境外违规刷卡交易188笔，金额合计122.2万加元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第十六条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条的规定，处罚款32.56万元人民币。

案例10：辽宁籍李某逃汇案

2020年3月至6月，辽宁籍李某利用102名个人名义分拆购汇汇往境外账户，非法转移资金合计675.36万加元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第七条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条的规定，处罚款172.78万元人民币。

(责编：罗知之、吕骞)
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