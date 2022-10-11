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中汽协：9月全国乘用车共销售233.2万辆 同比增长32.7% 

2022年10月11日16:04 | 来源：人民网
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人民网北京10月11日电 （记者王连香）据中国汽车工业协会统计数据显示，2022年9月，汽车月产销快速增长，总体呈现“淡季不淡，旺季重现”的态势，带动行业企稳回升，当前我国汽车行业发展环境持续向好。

9月，全国乘用车共销售233.2万辆，环比增长9.7%，同比增长32.7%。在乘用车主要品种中，与上月相比，四大类车型均呈现较快增长，其中交叉型乘用车增速最为明显；与上年同期相比，除多功能乘用车（MPV）增速相对略低外，其他三大类车型均呈现较高增长，增速接近或超过30%。

1至9月，全国乘用车共销售1698.6万辆，同比增长14.2%，增速较1至8月扩大2.5个百分点。在乘用车主要品种中，与上年同期相比，基本型乘用车（轿车）和运动型多用途乘用车（SUV）保持较快增长，其他两大类车型呈现不同程度下降。

(责编：王连香、吕骞)
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