黄盛

继2022年10月1日，中国人民银行下调首套个人住房公积金贷款利率0.15个百分点后，湖南、安徽、海南、杭州、成都、济南、昆明、郑州、南宁、石家庄、哈尔滨等多省市在近日发布公告称，根据中国人民银行关于下调首套个人住房公积金贷款利率的规定，相应调整所在省市首套个人住房公积金住房贷款利率。

多位市场人士表示，各地纷纷下调首套个人住房公积金贷款利率，复合与住房相关的商业按揭贷款利率的下行趋势，可以提升借款和还款便利度，进一步降低购房成本与负担，对满足刚性和改善性住房需求有支撑作用；同时可以提振房地产市场，一定程度上有利于房地产投资恢复，或将缓解与改善地产企业面临的资金链压力。

近十年来我国个人住房公积金贷款利率走势。图片：WIND客户端

据悉，住房信贷政策在近日频迎政策利好：9月29日，中国人民银行、银保监会阶段性放宽部分城市首套住房贷款利率下限，明确符合条件的城市政府可自主决定在2022年底前阶段性维持、下调或取消当地新发放首套住房贷款利率下限。9月30日财政部、税务总局发布新规，为支持居民改善住房条件，对出售自有住房并在现住房出售后1年内在市场重新购买住房的纳税人，对其出售现住房已缴纳的个人所得税予以退税优惠。9月30日，中国人民银行决定下调首套个人住房公积金贷款利率，即自2022年10月1日起，下调首套个人住房公积金贷款利率0.15个百分点，5年以下（含5年）和5年以上利率分别调整为2.6%和3.1%；第二套个人住房公积金贷款利率政策保持不变，5年以下（含5年）和5年以上利率分别不低于3.025%和3.575%。

民生证券利率专题报告显示，此次地产放松政策密集出台，旨在提振地产市场情绪，激发个人刚性及改善性住房需求，对应观察近期地产销售高频数据亦有所改善，在政策加码下该趋势短期内或有延续性。

广东省住房政策研究中心首席研究员李宇嘉表示，下调公积金贷款利率对当地楼市回暖具有一定支撑作用，要从供给需求两端多措并举，多方发力，才能对市场有所支撑。

“总的来说，多举措、全方位促进房贷利率持续下行，有利于降低各种房贷付息成本，提升居民购房需求，促进购房者合理住房需求的恢复。”英大证券研究所所长郑后成表示，降低房贷利率是推升商品房销售面积的有效方式，对推动商品房销售增速有积极作用。

诸葛找房数据研究中心首席分析师王小嫱认为，公积金是购房者重要的金融贷款之一，也是为了买卖房屋设立的专项贷款资金，是购房者在购房过程中优先选择的贷款方式。本次公积金下调主要针对首套房，再次体现了信贷政策对刚性需求的支持。四季度，在多项政策的加持下，助力市场信心的改善，市场有望加速修复。

海员证券研报认为，9月底中国人民银行下调了首套房公积金贷款利率，并允许地方下调或取消当地新发放首套住房贷款利率下限，财政部推出改善需求个税退税政策，三条政策覆盖了刚需与改善型需求，放松调控态度较明确。国庆期间，杭州、无锡、南京等多地已将首套住房公积金贷款利率下调，释放刚需购房者需求。后续或将根据市场的实际恢复情况，持续调整政策组合，在宽松政策预期和低基数影响下行业增速四季度有望同比转正。

也有行业人士认为，随着政策约束放松的效果逐渐显现，地产销售态势已在逐步好转。政策托底力量的逐渐增强，特别是从需求侧加大支持力度，将有助于改善此前的偏弱预期。

(责编：王连香、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经