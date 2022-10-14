人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

国家发改委：推广借鉴深圳综合改革试点18条典型经验和创新举措

2022年10月14日14:35 | 来源：人民网
小字号

人民网北京10月14日电 （记者申佳平）据国家发展改革委官网消息，为进一步发挥试点的示范带动作用，国家发展改革委会同相关方面在前期有关工作基础上，对深圳综合改革试点的新进展新成效进行深入梳理研究，形成一批典型经验和创新举措，鼓励各地结合实际认真学习借鉴。

国家发展改革委表示，“部署开展深圳综合改革试点两年多来，各项改革举措总体进展顺利，重点领域和关键环节改革成效持续显现，形成了丰富的制度成果和实践成果。其中，一些创新举措已规范形成相关政策规定在全国层面推出，一些典型案例和做法已通过不同方式在面上或具备条件的地区复制推广。

据介绍，本次推广借鉴的典型经验和创新举措共18条，主要包括以下内容。

要素市场化方面，建立土地联动高效审批机制、实施私募基金商事登记服务创新和全流程一体化监管、推出创业板注册制改革等5条。

科技创新方面，建立新兴领域知识产权保护新机制、创新基层编制资源统筹管理、实行大科学计划全链条综合管理机制等6条。

对外开放方面，建立跨境仲裁协作和国际仲裁合作新机制、创新口岸国际中转便捷通关模式、推动国际船舶登记入级管理集成创新等4条。

公共服务和生态环境治理方面，建立与国际标准衔接的医院评审认证体系、建立急需药械准入和全流程监管新机制、打造气候项目市场化投融资服务新模式等3条。

其中，构建高度便利化的境外专业人才执业制度、建立跨境仲裁协作和国际仲裁合作新机制、实施国际航行船舶保税加油全链条服务和并联审批新模式、建立急需药械准入和全流程监管新机制等相关举措拟先行在符合条件的特定范围内推广。

按照国家发展改革委要求，各地要高度重视，加强组织领导，主动对标先进，及时跟进学习借鉴，结合推广的经验举措，加快推进重点领域和关键环节改革，推动本地改革工作不断向纵深推进。要充分考虑发展需要和改革基础，实事求是、因地制宜复制推广改革举措，实现经验的创新性转化和差别化探索；要重分类推动和协同联动；同时要加强工作统筹，完善工作机制，认真组织实施。注重激励约束并重，充分调动各方面复制借鉴的积极性、主动性和创造性。

图片来源：国家发展改革委官网


(责编：申佳平、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
9月份CPI同比上涨2.8% 居民消费市场运行总体平稳
　　人民网北京10月14日电 （记者杨曦）国家统计局今日发布数据显示，2022年9月份，全国居民消费价格（CPI）同比上涨2.8%，环比上涨0.3%。1至9月平均，全国居民消费价格比上年同期上涨2.0%。…
9月份PPI同比上涨0.9% 工业品价格下行态势趋缓
　　人民网北京10月14日电 （记者杨曦）国家统计局今日发布数据显示，2022年9月份，全国工业生产者出厂价格（PPI）同比上涨0.9%，环比下降0.1%；工业生产者购进价格同比上涨2.6%，环比下降0.5%。1至9月平均，工业生产者出厂价格比去年同期上涨5.9%，工业生产者购进价格上涨8.3%。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部