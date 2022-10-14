人民网北京10月14日电 （记者杨曦）国家统计局今日发布数据显示，2022年9月份，全国工业生产者出厂价格（PPI）同比上涨0.9%，环比下降0.1%；工业生产者购进价格同比上涨2.6%，环比下降0.5%。1至9月平均，工业生产者出厂价格比去年同期上涨5.9%，工业生产者购进价格上涨8.3%。

国家统计局城市司首席统计师董莉娟表示，9月份，国际原油等大宗商品价格继续下降，国内部分行业需求回升，工业品价格走势整体下行，但下行态势趋缓。

从环比看，PPI下降0.1%，降幅比上月收窄1.1个百分点。其中，生产资料价格下降0.2%，降幅收窄1.4个百分点；生活资料价格由下降0.1%转为上涨0.1%。国际原油价格下行带动国内相关行业价格下降，其中石油和天然气开采业价格下降3.8%，化学原料和化学制品制造业价格下降1.5%，化学纤维制造业价格下降0.4%，石油煤炭及其他燃料加工业价格下降0.1%。基建投资项目逐步实施，金属、水泥等相关行业需求回升，价格降幅均有收窄。黑色金属冶炼和压延加工业价格下降1.7%，降幅收窄2.4个百分点；有色金属冶炼和压延加工业价格下降0.1%，降幅收窄1.9个百分点；非金属矿物制品业价格下降0.4%，降幅收窄0.6个百分点。储煤需求提升，煤炭开采和洗选业价格由下降4.3%转为上涨0.5%。另外，农副食品加工业价格由下降0.2%转为上涨0.8%；电力热力生产和供应业价格上涨1.3%，涨幅扩大1.0个百分点。

从同比看，PPI上涨0.9%，涨幅比上月回落1.4个百分点。其中，生产资料价格上涨0.6%，涨幅回落1.8个百分点；生活资料价格上涨1.8%，涨幅扩大0.2个百分点。调查的40个工业行业大类中，价格上涨的有30个，比上月减少2个。主要行业中，价格涨幅回落的有：石油煤炭及其他燃料加工业上涨17.2%，回落4.1个百分点；石油和天然气开采业上涨31.1%，回落3.9个百分点；化学原料和化学制品制造业上涨1.0%，回落3.5个百分点。价格由涨转降的有：煤炭开采和洗选业由上涨8.6%转为下降2.7%，非金属矿物制品业由上涨1.4%转为下降1.8%。价格降幅扩大的有：黑色金属冶炼和压延加工业下降18.0%，有色金属冶炼和压延加工业下降4.4%，降幅均扩大2.9个百分点。价格涨幅扩大的有：电力热力生产和供应业上涨10.1%，农副食品加工业上涨7.4%，涨幅均扩大0.9个百分点。

据测算，在9月份0.9%的PPI同比涨幅中，去年价格变动的翘尾影响约为1.3个百分点，新涨价影响约为-0.4个百分点。

(责编：杨曦、吕骞)

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