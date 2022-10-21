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全球首个超高海拔光伏实证实验基地在四川投产

2022年10月21日15:07 | 来源：人民网
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人民网北京10月21日电 （记者杜燕飞）记者从国家电投获悉，近日，全球首个超高海拔光伏实证实验基地项目——国家电投兴川实证光伏电站首批发电单元并网发电，标志着该基地正式投产应用。

记者了解到，四川甘孜州兴川光伏实证实验基地位于海拔约4000米的四川甘孜州正斗顶贡大草原，总装机60万千瓦。项目总占地面积约13650亩，总投资约32亿元，全容量并网后年平均发电量12.68亿千瓦时，每年可节约标准煤约39万吨，减少二氧化碳排放约107万吨，将进一步优化四川省能源结构。

兴川实证光伏电站俯瞰图。受访者供图

“不同于单纯的光伏电站，光伏实证基地就像光伏行业的‘百科全书’。”国家电投四川公司董事长周庆葭说，实证基地更深远的价值是探索光伏技术发展、提高光伏发电的效率与性价比。

周庆葭进一步表示，兴川实证光伏电站设置了光伏组件、逆变器、支架、储能装置、综合对比5个实证试验区，采取127种对比方案，对光伏、储能产品和新技术开展实证实验。电站投运后将填补我国光伏实证基地在超高海拔、中纬度地区的空白，为川藏高原以及全国范围内相似场景地区的光伏建设提供参考。

同时，兴川光伏实证电站项目实施过程中坚持开发与保护并重。国家电投甘孜兴川公司总经理唐严表示，项目结合地表植被和地块原有利用方式，打造集“发电、集水、储水、灌溉、种植”于一体的光伏电力生态系统，届时配合种植适宜高海拔生长的优质牧草品种，实现生态保护与项目发展“双赢”。

(责编：崔元苑、吕骞)
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