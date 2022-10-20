王绍绍

█ 我国城市按城区的常住人口划分为五档七类，100万以上300万以下的城市为Ⅱ型大城市。据统计，我国昆山、义乌、慈溪、晋江四个县级市城区人口超过100万人，进入“大城市”行列。

█ 4个县级市入列“大城市”得益于城市群对经济的带动作用，与其产业发达和经济实力关系密切，与传统意义上的县级行政管理机制并不矛盾，探索大城市管理新路径成新课题。

█ 县域经济发展的动力在于融合，活力在于循环，生命力在于特色。专家认为各县域应该秉持多样性原则，针对不同的区域，结合地方发展特点，探索适合本土化发展的特色路径。

近日，4个县级市入列“大城市”引起广泛关注。

国务院第七次全国人口普查领导小组办公室编制的《2020中国人口普查分县资料》（下称《资料》）显示，目前我国共有105个大城市，其中就包括江苏昆山、浙江义乌、浙江慈溪和福建晋江4个县级市。

多位专家在接受人民网财经采访时表示，按照国际惯例，城市规模是以人口数量为划分标准的，4个县级市入列“大城市”，与其发达的产业、雄厚的经济实力有密切关系，我国县域经济的发展正逐步提速。

“大城市”标准如何界定？

人民网财经了解到，早在1989年，根据《中华人民共和国城市规划法》，我国开始实行大城市、中等城市、小城市三个等级划分标准，实行严格控制大城市规模、合理发展中等城市和小城市的方针。

伴随着工业化进程加速，我国城镇化取得了巨大成就，城市数量和规模都有了明显增长，原有的城市规模划分标准已难以适应城镇化发展等新形势要求。在此背景下，国务院于2014年发布了《关于调整城市规模划分标准的通知》，将城市按城区的常住人口划分为五档七类，该标准也一直沿用至今。

根据标准，城区常住人口1000万以上的城市为超大城市，500万以上1000万以下的城市为特大城市，300万以上500万以下的城市为Ⅰ型大城市，100万以上300万以下的城市为Ⅱ型大城市，50万以上100万以下的城市为中等城市，20万以上50万以下的城市为Ⅰ型小城市，20万以下的城市为Ⅱ型小城市。

据《资料》公布，昆山城区人口达到141.43万人，义乌城区人口达到118.42万人，慈溪城区人口达到106.19万人，晋江城区人口达到101.25万人。

中国宏观经济研究院原副院长、研究员马晓河向人民网财经表示，4个县级市入列“大城市”说明其经济发展程度和人口规模都达到了相关标准，这与传统意义上的县级行政管理机制并不矛盾。“4个县级市多处于长三角城市群，得益于城市群对经济的带动作用，发展相对较快。”马晓河说，目前区域发展形成了上靠城市群、中靠城市圈、下靠建制镇的结构模式，这也是我国优化空间结构的结果。

“发展预期好、管理政策完善、生活稳定有保障，丰富的就业机会吸引了人口流入。年轻人来到这片土地打拼，在站稳脚跟后，又带动身边的一批人，人口规模就像滚雪球一样越来越大。”中国人口学会副会长、南开大学经济学院人口与发展研究所教授原新在接受采访时表示。

对于县级市入列“大城市”后的行政级别问题，上海交通大学住房与城乡建设中心主任陈杰向人民网财经表示：“行政等级越高，调配资源能力越强。但随着市场功能强大，打破政府对资源配置的过多干预，探索大城市管理新路径，是值得研究的。”

这些县城有哪些“一技之长”？

在全国105个大城市中，一般都是省会城市和地级市，县城跨入大城市还是第一次。除了人口优势和经济实力，这些县级市还拥有“小而精”的地域特色的产业聚集群。

义乌被人熟知的就是小商品，有“世界小商品之都”的美誉。拥有世界上最大的小商品批发市场，超210万种商品出口全球210个国家和地区。它还有一个独特的优势，即电商直播带货，低价商品和低成本物流，让义乌小商品在市场上有很大竞争力，更加强化了江浙沪包邮区的优势。

昆山是长三角地区最重要的电子信息化产业制造基地——主要有富士康、仁宝电子、纬创资通、扬浩科技、世硕电子等知名电子厂商。拥有电子信息百亿级企业10家、上市公司20家、高新技术企业600家。2021年，昆山电子信息产业产值达5546.2亿元，占昆山工业比重53.9%，占苏州全市相关产值的47.7%。

而慈溪的支柱产业则是小家电，与青岛、顺德并称为中国三大家电生产基地之一，称为“小家电之乡”。全球60%的小家电都来自慈溪，占国内50%小家电市场。从数据上来看，慈溪家电产业的市场规模超过1000亿元，超过10000家家电配件工厂聚集于此，一个慈溪就有整机家电企业约2000家。

晋江则有“体育用品王国”的称号，体育产业发达。鸿星尔克、匹克、安踏等运动品牌都在晋江。在国潮品牌盛行之下，晋江系在国内运动品牌中占有很大市场。早在2019年晋江市体育制造业产值就突破2000亿元，占国内行业总产值份额约达40%。

据了解，这4个县级市均位于沿海发达地区，也是改革开放的前沿城市。随着经济社会的发展转型，当地产业实现了从过去的劳动密集型产业向技术密集型、资本密集型转型。

如何实现县域经济高质量发展？

郡县治，天下安。作为连接城市群、都市圈和乡村之间的重要区域，县域高质量发展对打通城市群、国家中心城市、都市圈发展战略与乡村振兴战略之间的连接通道有着重要意义。

此前，中共中央办公厅、国务院办公厅出台了《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》。国家发展改革委规划司有关负责人接受采访时表示，县城位于“城尾乡头”，是连接城市、服务乡村的天然载体。推进县城建设，既有利于适应农民日益增加的到县城就业安家需求，又有利于辐射带动乡村发展和农业农村现代化，也有利于强化县城与邻近城市的衔接配合。

上述负责人还表示，不少县城的公共服务供给总量不足、质量不高，县级医院和疾控中心防控救治能力不强，基础教育、养老托育、文化体育等公共服务难以满足人民群众需要。要推进县城公共服务设施提标扩面，保障居民获得普惠共享的基本公共服务。

在中国宏观经济研究院产业经济与技术经济研究所研究员涂圣伟看来，县域经济发展的动力在于融合，活力在于循环，生命力在于特色。推进县域经济高质量发展，必须把握这三个关键词。

“城市人口的增长会对城市管理和服务带来压力，也对城市规划、公共服务等提出新的需求，对于四个县级市来说，大城市相应的制度安排都要跟进。”在原新看来，年轻人为这个城市的发展注入新的活力，这个城市也要面临过去没有面临过的新问题，比如年轻人的稳定就业问题、婚姻问题、安家问题，甚至是年轻人的家人随迁问题。

原新表示，四个县级市都有自己的发展模式，对于中国2000多个县级行政单位来说，应该秉持多样性原则，针对不同的区域，结合地方发展特点，探索适合本土化发展的特色路径。（许维娜、黄盛对本文亦有贡献）

(责编：孙红丽、吕骞)

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