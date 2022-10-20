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数读二十大报告

把握3组关系，深刻理解新发展格局

2022年10月20日13:02 | 来源：人民网
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“数读二十大报告”系列：

这些非凡成就被写入二十大报告

9个重要表述，带你理解高质量发展

9组关键词，感受二十大报告的“民生温度”

(责编：申佳平、章斐然)
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