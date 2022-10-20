人民网北京10月20日电 （记者杜燕飞）记者从中国海油获悉，我国海南岛东南部海域琼东南盆地19日再获勘探重大突破，发现了我国首个深水深层大气田宝岛21-1，探明地质储量超过500亿立方米，实现了松南-宝岛凹陷半个多世纪来的最大突破，是加快深海深地探测取得的新进展。

业内人士认为，在海洋油气勘探领域，一般把水深超过300米的水域称为深水，把井深超过3500米的井定义为深层井。此次发现的宝岛21-1气田位于海南岛东南部海域深水区，最大作业水深超过1500米，完钻井深超过5000米，距离“深海一号”超深水大气田约150公里，海洋地质条件复杂。

据介绍，通过目标优选，中国海油研究人员发现宝岛21-1具有大型三角洲发育的构造背景，最有可能是一个大中型气田。部署的第一口预探井就钻遇气层113米，创下深水区单井气层最厚的纪录。经测试，日产天然气58.7万立方米。评审批复天然气探明地质储量超500亿立方米，凝析油探明地质储量超300万立方米。

中国海油海南分公司总地质师吴克强表示：“随着地层的加深，地震等基础资料品质就变差，储层预测、含气性分析、构造落实的难度成倍加大，钻井难度也大幅提高。宝岛21-1的发现，不仅证实了宝岛凹陷的勘探潜力，也表明我们在深水深层勘探技术上取得了重要突破，对类似层系的勘探具有重要的指导意义。”

按照中国海油整体规划，到2025年，我国莺歌海、琼东南、珠江口三个盆地总体探明天然气储量可达1万亿立方米，建成“万亿方大气区”。通过已建成的亚洲最大“崖城-香港”的海底输气主管线，海底的优质清洁能源将直通粤港澳大湾区和海南岛，为区域建设和能源结构转型提供保障。