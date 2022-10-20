人民网北京10月20日电 （记者申佳平）据国家发展改革委官网消息，针对近期生猪价格持续高位运行的情况，国家发展改革委价格司加强与部分大型生猪养殖企业沟通协调，研究共同做好生猪市场保供稳价工作。国家发展改革委价格司建议大型养殖企业保持正常出栏节奏、顺势出栏育肥猪，促进生猪价格稳定和市场平稳运行；要求企业不得故意压栏抬价，更不得串通涨价。

大型养殖企业一致认为，当前生猪价格已处于历史较高水平，盲目压栏和二次育肥会造成市场价格大起大落，不利于行业长远发展。相关企业表示，将积极承担社会责任，带头做好生猪市场保供稳价工作，及时出栏育肥猪，必要时适当加快出栏节奏，增加市场供应。

国家发展改革委表示，高度关注生猪市场价格变化，将会同有关部门继续紧盯市场动态，持续投放中央猪肉储备，并指导各地加大力度同步投放地方猪肉储备；加强市场监管，严厉打击捏造散布涨价信息、哄抬价格等违法违规行为，维护正常市场秩序，促进行业长期健康发展。

(责编：申佳平、吕骞)

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