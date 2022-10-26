9月21日，来自福建厦门市翔安区就业、医疗、教育等领域8名专技人才搭机前往宁夏彭阳县开展新一轮为期6个月以上的智力支援活动，这是翔安区首次派遣就业领域专技人才参加援宁任务。

“作为一名援彭人员，回到家乡，有一种扑面而来的亲切感，内心的责任感油然而生，我将尽全力做好两地劳务协作的宣传和对接工作，帮助更多的彭阳农民实现就业增收。”第一次参加援宁的翔安区人社局就业中心冯海宁，在宁夏银川长大，得知选派消息后主动报名，希望回乡贡献力量。

今年来，翔安区人社部门通过搭建用工信息平台、举办线上线下劳务协作招聘会、签订劳务协作协议、开展技能培训和“点对点”劳务输转等形式，助力彭阳县农村劳动力实现就业增收，累计向彭阳县推送4期共2530个岗位招聘信息，其中针对脱贫人口1750个岗位；协助彭阳县举办劳务协作培训班9期、培训450人；输转彭阳县278名务工人员来厦就业，其中来翔务工79人；通过用好用活扶贫车间务工补助政策，帮助彭阳县现有12个就业帮扶车间吸纳农村劳动就业347人，其中脱贫劳动力182人。

劳务协作、消费帮扶两手抓，促进农民就业增收。

在彭阳县供销社和长城塬苹果种植基地，一辆辆货车正在装载苹果等彭阳农特产品，装载之后将跨越山海，启程发往厦门市集美区、翔安区。“去年组织彭阳农产品向厦门市场销售730余万元，今年我们的目标是翻一番，争取销售1500余万元。”彭阳县供销社工会主席火起红满怀信心地说。

2021年以来，翔安区抢抓闽宁协作机遇，以市场需求为导向，探索农副产品产销合作机制，积极引导辖区商超、电商平台、农产品交易市场对接彭阳县供销社等商贸流通企业，推动彭阳更多特色品牌参加厦洽会等展会展销活动，并通过发动工会采购、鼓励机关企事业消费、扶贫“832”平台等多种方式，全面助力“彭货出山”，有效增加当地农民收入。

为进一步拓宽销路，翔安区乡村振兴局2022年9月22日与厦门高速公路管理有限公司等多方签订乡村振兴战略合作框架协议，实现利用高速公路线上和线下双重渠道推介销售彭阳农特产品，下一步还计划依托正在建设的翔安乡村振兴主题馆新增设立宁夏彭阳扶贫产品展销区。

自2021年与宁夏自治区固原市彭阳县结成闽宁协作帮扶对子以来，厦门市翔安区坚持联农带农促就业增收导向，通过强化产业协作夯实增收基石，打好招工、消费两套组合拳丰富增收渠道，有力有序有效助推彭阳县扎实做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。2021年彭阳县农村常住居民人均可支配收入13514元，同比增长10.5%，农民收入保持稳定增长态势，农民生活“芝麻开花节节高”，获得感、幸福感、安全感不断增强。（王宗德 叶晓菲 翔安区委乡村振兴办供图）

(责编：赵竹青、吕骞)

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