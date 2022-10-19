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超级工程！动车组将从百米海底驶过

2022年10月19日15:53 | 来源：人民网
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人民网北京10月19日电 （记者王连香）据“中国铁路”公众号消息，近日，深圳至江门高速铁路全线正式开工建设。作为粤港澳大湾区的重要基础设施，深江高铁全线桥隧比达98%，其中全长13.69公里的珠江口隧道为全线控制性工程，也是我国最深的海底隧道。该隧道水下最大埋深达115米，最大水压1.06兆帕，长距离穿越几十种复杂地层，施工难度实属罕见。

盾构机在海底掘进走向示意图。图片来源：“中国铁路”公众号

海底隧道如何修建？两台量身定制的国产盾构机——“深江1号”“深江2号”犹如巨型“穿山甲”凿岩破壁。

盾构机由刀盘、盾体、配套拖车组成。刀盘为盾构机最前端的“打洞利器”，上面镶嵌着数量众多、形状各异的刀具。盾体为主机部分，起到支撑开挖隧道、保护盾构内部元件设备的作用。“深江2号”共有5节，行走机构在最前面，后面一节节加挂。

盾构机结构示意图。图片来源：“中国铁路”公众号

“95后”杨涔是全国首位女盾构机司机，据她介绍，由于土壤的软硬程度不均匀，盾构机挖着挖着容易发生偏移，这时候就需要人工来调整方向。此外，盾构机长距离掘进后必须精准实现对接，犹如在大海中穿针引线，对盾构机掘进过程中的动态控制要求极为苛刻。

“盾构机驾驶室约15平方米，这里拥有200多个按钮、9块屏幕。能操作如此精密的大国重器驰骋在百米深的海底，我感到十分自豪。”她说。

经过建设者们日夜奋战，目前“深江2号”已经掘进1200米，离珠江口隧道贯通更近一步，也为深江高铁建设打下坚实基础。

珠江口隧道。图片来源：“中国铁路”公众号

据介绍，深江高铁是我国“八纵八横”高铁网沿海通道的重要组成部分，线路起自新建的深圳西丽站，向西经东莞市、广州市、中山市、江门市，接入江门至湛江铁路江门站，正线全长116公里，建设工期5.5年。

(责编：王连香、章斐然)
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