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地质资源量3878亿立方米 我国四川盆地页岩气勘探再获新进展

2022年10月19日16:28 | 来源：人民网
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页岩气储层改造施工现场。受访者供图
页岩气储层改造施工现场。受访者供图
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人民网北京10月19日电 （记者杜燕飞）记者从中国石化获悉，位于四川盆地的金石103HF探井18日获高产稳产工业气流，日产天然气25.86万立方米，评价落实地质资源量3878亿立方米。这是我国首次在寒武系筇竹寺组地层取得页岩气勘探突破。

页岩气是指赋存于富有机质泥页岩及其夹层中，以吸附或游离状态存在的非常规天然气，成分以甲烷为主，主要用于居民燃气、城市供热和发电等。

业内人士表示，四川盆地主要有龙马溪组和寒武系筇竹寺组两套主力海相页岩层系，寒武系筇竹寺组是未来最具潜力的海相页岩气勘探目标。此次在该新层系勘探获得页岩气，将为页岩气勘探开发由龙马溪组单一层系向新区、新层系、新类型领域纵深推进提供支撑，助力川渝地区国家天然气（页岩气）千亿立方米级产能基地建设。

“我们建立了针对寒武系页岩层系新的评价标准，发现了粉砂质新类型页岩气勘探目的层。同时，针对该层系具有优质页岩厚度薄、纵向应力差异大、规模改造难度大等特点，创新采用新的压裂工艺和压裂液体系，多段压裂改造，为金石103HF井获得高产奠定了基础。”中国石化西南石油局相关负责人表示。

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