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多项消费品测评团标发布 规范净化市场环境

2022年10月19日15:58 | 来源：人民网
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人民网北京10月19日电 （记者孙博洋）记者从中国消费品质量安全促进会了解到，近日，三项关于规范引导消费品测评的团体标准正式发布。

随着我国社会经济的飞速发展，人民群众对高品质的测评内容需求与日俱增。同时，由于缺乏消费品测评相关标准的规范、指引，导致测评机构良莠不齐、测评乱象频发。为规范引导消费品测评工作开展，今年3月中国消费品质量安全促进会邀请政府主管部门、行业企业以及数十家国家技术服务机构代表，共同研讨了消费品测评社会共治工作，同期批准立项《消费品测评工作指南》《消费品测评机构良好行为规范》《消费类电器测评 通用规则》三项团体标准研制工作。

10月17日，经过数次深入调研、会议研讨、广泛征求意见、公示等环节经中国消费品质量安全促进会审查通过，T/CPQS E00041—2022《消费品测评工作指南》、T/CPQS E00042—2022《消费品测评机构良好行为规范》、T/CPQS E00043—2022《消费类电器测评 通用规则》三项团体标准正式发布。

据相关负责人介绍，《消费品测评工作指南》为消费品测评工作的指导性文件，明确提出测评工作应坚持合规性、公正性、专业性及保密性的基本原则，规定了测评工作的总体要求、测评领域、测评方法及测评程序等，规范测评工作科学、有序开展。《消费品测评机构良好行为规范》规范了消费品测评机构在测评工作中的良好行为准则，明确了测评机构应具备的基本要求，以及在组织管理、财务保障、委托检测、风险管理、数据管理、声明管理等关键环节应遵循的良好行为规范，引导测评机构规范、健康发展。《消费类电器测评 通用规则》明确了消费类电器测评的总体要求以及测评指标、测评方法、结果评价等通用规则，为科学、高效开展消费类电器测评工作提供指引。

该负责人表示，系列标准的发布实施，填补了我国测评领域标准的空白，为规范商业测评乱象、净化市场环境提供参考依据，向广大消费者传递消费信任、促进品质消费升级，助力我国消费品测评工作迈向高质量发展，为实现质量强国建设添砖加瓦。

(责编：孙红丽、章斐然)
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