人民网北京10月19日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，为深入贯彻中央人才工作会议精神，落实《国家“十四五”期间人才发展规划》等文件要求，切实为工业和信息化高质量发展提供有力人才保障，工业和信息化部近期发布《关于加强和改进工业和信息化人才队伍建设的实施意见》（以下简称《意见》），其中提出“引导和支持用人单位在薪酬待遇、住房、子女入学等方面加大支持力度，解决青年科技人才的后顾之忧，让他们安身、安心、安业。”

《意见》具体提出，要引导和支持政产学研等各方力量，着力培养一支政治素质高、创新活力强的青年科技人才队伍。组织实施工信青年科技服务团项目，引导优秀青年科技人才向重点企业流动。建立健全以信任为基础的青年科技人才支持机制，在重大项目资源分配等方面予以倾斜性支持，支持青年科技人才挑大梁、当主角。完善青年科技人才评价体系，加强和改进部系统高级职称评审工作，提高40周岁以下青年入选比例。提高部系统博士后流动（工作）站建设质量。

图片来源：工业和信息化部人事教育司

人才是制造强国和网络强国建设的根本。《意见》提出了加快战略科学家、一流科技领军人才和创新团队、青年科技人才、高素质技术技能人才、企业经营管理人才等重点人才队伍建设，提高部属高校人才培养能力，强化集聚创新人才的特色载体建设，深化人才发展体制机制改革等具体举措。

其中，《意见》提出加强重点人才队伍建设。要立足工业和信息化重点领域，坚持实践标准，从国家重大项目担纲领衔专家中推荐一批战略科学家人选。坚持长远眼光，有意识地发现和培养更多工业和信息化领域具有战略科学家潜质的高层次复合型人才。要培养大批卓越工程师。组织实施卓越工程师薪火计划，在工业和信息化领域着力建设一支爱党报国，敬业奉献，具有突出技术创新能力，善于解决复杂工程问题的工程师队伍。支持有条件的省（区、市）结合自身产业特色，建立健全卓越工程师评价体系。

同时，继续实施企业经营管理人才素质提升工程，深入推进中小企业经营管理领军人才培训项目，支持培训资源向产业链“链主”企业、制造业单项冠军企业、专精特新“小巨人”企业、专精特新中小企业等优质企业倾斜。通过“企业微课”、慕课等线上形式，研修班，特训营等线下形式，建立线上线下相结合，长期短期相衔接的培养模式。充分发挥政府部门、行业组织、专业服务机构等作用，通过论坛、展会、座谈会等多种形式，促进产业链上中下游，大中小企业经营管理人才间的交流合作、互学互鉴。

《意见》强调，要强化集聚创新人才的特色载体建设。对接高水平人才高地建设，以产业集聚区、企业、部属高校、共性技术平台、项目等为抓手，打造一批行业特色鲜明、集聚创新人才的载体平台。进一步突出企业承载科技创新人才主体地位，推动应用研究、技术开发项目和人才项目更多由企业承担。加快构建龙头企业牵头，高校、科研院所支持，各方面协同配合的创新联合体，组织创新团队开展跨学科、跨领域产学研协同攻关。

在深化人才发展体制机制改革方面，《意见》提出，坚持“破四唯”与“立新标”并举，加快推进以创新价值、能力、贡献为导向的人才评价体系建设。落实“唯帽子”问题专项治理，推动人才称号、学术头衔回归学术性、荣誉性本质。突出“高精尖缺”，优化相关人才项目评审标准。落实和深化专业技术人才职称制度改革，支持用人单位打通高技能人才与专业技术人才职业发展通道。推进部系统职称制度改革，做好职称评审权限下放试点评估工作。指导部属有关单位及部属高校开展科技人才评价改革试点工作。支持专业机构、行业组织、事业单位等开展市场化、社会化评价，有序承接政府转移的人才评价职能。

(责编：申佳平、章斐然)

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