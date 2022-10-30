人民网北京10月30日电 （记者乔雪峰）数字化是交通运输业高质量发展的重要特征，是现代综合交通运输体系的关键要素。推进交通数字化转型，就是要转变发展理念，强化科技赋能，通过数字化推动交通发展质量变革、效率变革、动力变革。

《数字交通“十四五”发展规划》明确提出交通要全方位向“数”融合。政策加持下，数字交通建设迎来关键发展期。当前，数字交通建设有哪些关键点，又面临哪些痛点？如何让公众更有获得感？10月29日，多位权威专家和业内人士在“创新技术赋能，构建数字交通‘新场景’”研讨会上，就以上问题做了探讨和分享。

与会专家一致认为，发展数字交通、智能交通，要把实用和解决现实问题摆在第一位，建设让人民满意的智能交通。“随着数字技术广泛应用于交通领域，基础设施数字化程度不断提升、互联网出行服务体系不断完善、线上物流组织效率不断提高、行业联网协同管理不断深入、网络安全与技术支撑体系基本建立。”交通运输部科技司司长岑晏青提出，未来的数字交通发展，应面向安全、便捷和绿色出行需求，让人民群众更有获得感。此外，要围绕智慧铁路、智慧公路、智慧航道等领域加快推进交通新基建，掌握未来交通创新发展主动权。

“‘交通大脑’通过感知来形成类似人脑的智慧交通判断、决策系统，让交通像人的四肢一样灵活。” 中国工程院院士陈湘生表示，未来各类新型交通工具将更快、更灵活，车内信息及车辆之间信息实时感知与交互，全新的出行模式会让大家出行生活体验更加智能、安全、舒适。

面对全球最大规模、最复杂的交通需求，中国发展数字交通之路并无现成的模式参考。中国的数字交通建设重点在哪里？交通运输部科学研究院院长石宝林分享了一个特殊的视角：从已经批复的三批348项交通强国建设试点任务中观察“十四五”期间数字交通建设的走向。他认为，主要体现在四个领域：一是基础设施领域的“感知提质”。以泛在感知为主要特征，以提升安全、效能、服务品质为发展方向，数字化勘察设计、智慧基础设施、智能维护运营等得到发展。二是交通装备领域的“智能高效”。新型轨道交通系统、自动驾驶汽车等新型载运工具和智能建造装备等得到发展，保障安全和降本增效。三是运输服务领域的“互联便捷”。为旅客、货主提供便捷经济可靠的服务，如MaaS、全流程的电子客票等。四是行业治理领域的“在线协同”。政府、企业等业务系统相互协同、为公众提供线上“一站式”政务服务为发展方向。

中国交通通信信息中心副主任林榕也表示，围绕《数字交通“十四五”发展规划》中提出的“一脑、五网、两体系”，交通数字化的重点应该落在基础设施和装备，以及数字化的管理和服务，特别是在数字化发展生态方面。数字交通的四个发力重点领域是感知、传输、技术和应用。“互联网+交通运输”的运用，通过数字交通来全覆盖、全要素地展现交通新业态。

数据是数字交通发展的核心驱动力之一，也是智慧交通发展的关键要素。围绕打造综合交通运输“数据大脑”，公安部道路交通安全研究中心主任王长君提出两点建议：一方面，要高度重视数据质量。数据需要融合并扩充维度，找到满足需求的参数和有价值的信息；另一方面，建“数据大脑”的目的是通过建设“数据大脑”汇聚多方面动静态的多元数据，解决交通运输行业实际问题。同时要有相应的方案、合适的算法、准确的模型，并能开发出解决问题的系统、平台或应用，更好地打造综合交通运输“数据大脑”。

北京交通大学交通运输学院党委书记姚恩建十分关注“数据大脑”的安全保障问题。他建议，要强化“数据大脑”安全管理建设，构建详细的安全管理要求。同时，强化“数据大脑”安全技术建设。管理运维人员应结合数据安全、平台安全技术措施，进行安全风险主动感知预警及响应处置，实现“数据大脑”安全防护全覆盖，持续性保障“数据大脑”安全运行。

交通基础设施数字化工程，构建交通新型融合基础设施网络，均为“十四五”交通领域科技创新规划方向。百度智能交通首席科学家聂小建认为，构建交通新型融合基础设施网络，本质上是将人工智能、大数据、云计算、5G、物联网等先进技术，引入传统交通基础设施建设和改造中，在人和货物移动的物理通道基础上，增加信息通道功能，在“云网端”一体化建设基础上实现相关数据信息的高度汇聚，通过优化交通资源流动速度和配置模式来提升交通运输安全和效率。

“赋能交通发展，企业在里面要唱主角。聚焦热点、解决难点、创造亮点。”林榕表示，在数字交通中要发挥生力军和服务商作用，做好桥梁与纽带，优势互补，真正做到共赢，才能使得交通运输数字化健康、稳定、快速地发展。

(责编：杨曦、高雷)

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