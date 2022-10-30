人民网北京10月30日电 （记者栗翘楚）近日，记者从2022国际新能源智能网联汽车创新生态大会（CIEV）新闻发布会上获悉，2022国际新能源智能网联汽车科技创新生态大会（CIEV）将于11月3日至5日在浙江省瑞安市举办。本次大会由中国汽车工程学会、浙江省科学技术协会、温州市人民政府和国家智能网联汽车创新中心联合主办，大会主题为“新汽车、新技术、新生态、新机遇”，围绕新能源智能网联汽车技术进展、发展趋势，汽车供应链生态创新、科技成果转化开展交流与对接。

温州市人民政府副秘书长徐海严在发布会上介绍，本届大会的特点亮点主要有以下四个方面:

一是突出“四新”主题，瞄准前沿技术。大会聚焦“新汽车、新技术、新生态、新机遇”这一主题，以温州汽车零部件产业优势为基础，顺应新能源智能网联汽车发展趋势，围绕5G、大数据、人机交互等行业前沿话题，通过主旨报告、专题演讲、调研对接、座谈研讨等多种学术形式进行研讨。

二是突出国际站位，打造高端盛会。大会将秉持国际化理念，邀请国内政府领导、海内外院士专家、龙头企业高管、大院名校校长、高层次科创人才等近500名代表参会，为温州探索新能源智能网联汽车发展路径建言献策。

三是突出产业发展，培育千亿集群。为全面展示新能源智能汽车领域的新趋势、新技术、新成果，本次大会将签约一批50亿级重大产业项目、产业基金项目和高能级创新平台，推动搭建汽车零部件行业前沿技术交流大平台、企业院校合作引育大通道、本地企业协同联动大联盟。

四是突出跨界融合，凝聚产业共识。大会将秉持“共生共构、共融共赢”的理念，发布汽车供应链创新生态《云江共识》，积极推动汽车供应链各环节参与者建立战略互信，加强跨部门、跨领域、跨企业的协同创新、跨界融合，合力推进汽车供应链加快转型进程，共同创造绿色化、数字化、智能化、强韧性的汽车供应链新生态。

(责编：杨曦、高雷)

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