人民网北京10月30日电 （记者杜燕飞）“今年以来，有色金属工业运行呈现出回稳向好的势头，规上有色金属企业单月实现利润呈现出恢复性回升的迹象，预计四季度有色金属生产总体保持平稳增长的态势。”中国有色金属工业协会党委常委、副会长陈学森28日在三季度有色金属工业经济运行情况新闻发布上表示。

据陈学森介绍，三季度，十种有色金属产量1700万吨，环比增长2.0%，同比增长6.5%；六种精矿金属量171.0万吨，环比增长4.1%，同比增长4.2%。前三个季度，十种常用有色金属产量为4983万吨，比去年同期增长2.8%；六种精矿金属量479万吨，比去年同期增长2.0%，增幅比上半年扩大1.2个百分点。

工业增加值上，三季度，规上有色金属企业工业增加值比去年同期增长4.7%，其中，矿山采选企业增长5.7%，冶炼加工企业增长4.5%。前三季度，规上有色金属企业工业增加值比去年同期增长4.8%，增幅比全国规上工业增加值高0.9个百分点，其中，矿山采选企业增长8.3%，冶炼加工企业增长4.3%。

固定资产投资方面，前三个季度，有色金属工业完成固定资产投资比去年同期增长14.5%，增幅比上半年扩大3.6个百分点，比2021年同期增速加快5.7个百分点，其中，矿山采选完成固定资产投资增长18%；冶炼和压延加工完成固定资产投资增长13.9%。

进出口贸易方面，三季度，有色金属进出口贸易总额（含黄金贸易额）865亿美元，同比增长31.4%，其中，进口额723亿美元，增长33.8%；出口额142亿美元，增长23.2%。

价格方面，主要有色金属价格呈现出筑底回稳的态势。三季度，国内现货市场铜均价60974.0元/吨，环比下跌15.3%，同比下跌12.4%。分月看，7月份国内现货铜均价下跌为58256元/吨，8、9月份分别回调为62325元/吨和62342元/吨。

“受此影响，规上有色金属企业单月实现利润呈现出恢复性回升的迹象。”陈学森表示，三季度，规上有色金属工业企业实现利润488亿元，环比下降49.4%，同比下降51.7%。分月看，8、9月份规上有色金属工业企业实现利润呈现出恢复性回升的迹象。

以中国铝业为例，前三季度，中国铝业实现营业收入2060.72亿元，同比实现增长；实现利润总额83.68亿元，净利润69.97亿元；实现经营性现金净流入193.6亿元。

谈及有色行业面临的经济环境，陈学森表示，从全球看，四季度经济下行压力加大。从国内看，二、三季度国家出台的一系列稳增长政策将会进一步显效，支持国内经济回稳向好的积极因素增多，支撑有色金属工业运行平稳向好。

根据上述国内外宏观经济环境，结合有色协会编制发布的“三位一体”景气指数报告，陈学森认为，在不出现“黑天鹅”事件的前提下，预计四季度有色金属生产总体保持平稳增长的态势，四季度十种常用有色金属产量增幅有望稳中有升，全年增幅在3.0%左右；四季度有色金属行业固定资产投资保持适度增长，全年增幅将保持在10%以上；预计四季度有色金属产品出口有望维持前三个季度的出口水平，铜铝铅锌等常用有色金属价格有望出现小幅回升走势，全年国内铜、铅年均价格与去年平均价大体持平；预计四季度规上企业实现利润有望保持恢复性回升的势头，规上有色金属企业全年实现利润在3000亿元左右。

(责编：杨曦、高雷)

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