原标题：梦天已就位！中国空间站建造进入收官阶段

央视网消息：每次的火箭转运都会有朝夕相伴的航天人一路相送，这次也不例外。随着梦天实验舱与长征五号B遥四运载火箭组合体转运至发射区，也就意味着，经过两年时间，中国空间站建造进入收官阶段。那么，这次走在转运路上的航天人有哪些不一样的感受呢？

早上7时多，总装厂房的大门缓缓打开，火箭准备开始转运。每次火箭转运，参研参试的工作人员都会跟随它一起出发，护送它走完在地球的最后一段旅程。

总台央视记者 吴天白：我们可以看到，长征五号B运载火箭已经从总装测试厂房走出来。今天它要带着梦天实验舱沿着这条2.8公里的铁轨，通过垂直转运的方式转运到发射塔架。因为是中国空间站建造进入收官阶段的发射任务，今天来送梦天的航天人格外多。

航天科技集团一院 长征五号B运载火箭总体副主任设计师 王乾：这是我第二发的靶场任务，上一次参加了问天实验舱的发射任务，这一发(火箭)是空间站任务的最后一发，当梦天实验舱跟空间站对接之后，就完成了空间站的最终建造，并且逐步进入运营阶段。我们内心也怀揣着对这份工作的敬畏和专注，看到遥四火箭转场，内心也是非常激动。

中国航天科技集团八院 空间站梦天实验舱总体副主任设计师 孟瑶：梦天实验舱自论证到现在已经经历了十几个年头，我们是看着它从设计思路逐渐变成可以发射的舱体。现在已经具备了发射的条件，自转场以后，我们主要完成在塔架阶段的测试工作，为确保空间站在轨的建成贡献自己的力量。

有来过很多次的航天人，也有第一次走上这条转运路的年轻人。如今，这条转运路不仅承载着航天人对火箭、航天器的感情，随着年轻人的不断加入，在这条转运路中，更多的是中国航天的生生不息。

中国航天科技集团八院 空间站梦天实验舱机械总体设计师 吴凯：这是我第一次参加舱箭的整体转运，梦天型号也是我参加工作以来的第一个研制型号。一路走来，深刻地体会到了前辈们“特别能吃苦，特别能攻关，特别能奉献，特别能战斗”的载人航天精神，让我受益匪浅，相信等待我们的一定是圆满成功。

航天科技集团一院 长征五号B运载火箭测量系统主任设计师 林敏：这次转运路上就发现身边的新面孔越来越多了，我一直在这个型号队伍里面干了将近20年，感觉他们脸上洋溢着那种就像我自己刚入职当年那种兴奋的感觉，我心里由衷地感到欣慰，感觉咱们航天人是一代一代地传承，传承航天精神。

经过2个多小时的转运，长征五号B遥四火箭带着梦天实验舱投入了发射塔架的怀抱。正如航天人所说的，这条转运路就像中国航天的发展路，出发后就要一步一个脚印坚定地向前走，直到到达目的地。

接下来，梦天实验舱与长征五号B遥四运载火箭组合体将在发射塔架完成最后阶段的准备工作，计划于近日择机实施发射。(央视网)

(责编：赵竹青、陈键)

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