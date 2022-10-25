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三部门：将电子烟纳入消费税征收范围

2022年10月25日16:14 | 来源：人民网
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人民网北京10月25日电 （记者王震）据财政部网站消息，近日，财政部、海关总署、税务总局发布《关于对电子烟征收消费税的公告》（以下简称《公告》），将电子烟纳入消费税征收范围，生产（进口）环节的税率为36%，批发环节的税率为11%，自2022年11月1日起执行。

《公告》明确，将电子烟纳入消费税征收范围，在烟税目下增设电子烟子目；电子烟实行从价定率的办法计算纳税；生产（进口）环节的税率为36%，批发环节的税率为11%。

纳税人生产、批发电子烟的，按照生产、批发电子烟的销售额计算纳税。电子烟生产环节纳税人采用代销方式销售电子烟的，按照经销商（代理商）销售给电子烟批发企业的销售额计算纳税。纳税人进口电子烟的，按照组成计税价格计算纳税。

电子烟生产环节纳税人从事电子烟代加工业务的，应当分开核算持有商标电子烟的销售额和代加工电子烟的销售额；未分开核算的，一并缴纳消费税。

《公告》还对电子烟和纳税人予以明确。电子烟是指用于产生气溶胶供人抽吸等的电子传输系统，包括烟弹、烟具以及烟弹与烟具组合销售的电子烟产品。烟弹是指含有雾化物的电子烟组件。烟具是指将雾化物雾化为可吸入气溶胶的电子装置。

在中华人民共和国境内生产（进口）、批发电子烟的单位和个人为消费税纳税人。电子烟生产环节纳税人，是指取得烟草专卖生产企业许可证，并取得或经许可使用他人电子烟产品注册商标（以下称持有商标）的企业。通过代加工方式生产电子烟的，由持有商标的企业缴纳消费税。电子烟批发环节纳税人，是指取得烟草专卖批发企业许可证并经营电子烟批发业务的企业。电子烟进口环节纳税人，是指进口电子烟的单位和个人。

关于进、出口政策，《公告》明确，纳税人出口电子烟，适用出口退（免）税政策；将电子烟增列至边民互市进口商品不予免税清单并照章征税；除上述规定外，个人携带或者寄递进境电子烟的消费税征收，按照国务院有关规定执行。电子烟消费税其他事项依照《中华人民共和国消费税暂行条例》和《中华人民共和国消费税暂行条例实施细则》等规定执行。

来源：财政部网站

(责编：王震、高雷)
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