人民网北京10月30日电 （记者孙博洋）10月25日，《促进个体工商户发展条例》（以下简称《条例》）公布，将于11月1日起施行。

市场监管总局数据显示，目前我国个体工商户总量达到1.11亿，占市场主体总量的三分之二，覆盖了国民经济各个行业，“四新”经济占比接近30%，带动就业近3亿人，有力改善了民生，解决了亿万家庭尤其是许多弱势群体的生计问题，成为抵御经济下行风险、增强我国经济韧性和回旋余地的重要支撑。数以亿计的个体工商户发挥着就业蓄水池、社会稳定器、共同富裕生力军的重要作用，是我国经济基本盘的底气和韧性所在，为我国经济社会繁荣发展奠定了微观基础。

记者从市场监管总局登记注册局了解到，《促进个体工商户发展条例》共39条，其用10条的篇幅明确了个体工商户的法律地位、重要作用，确定了促进个体工商户发展的基本原则，规定了促进个体工商户发展的工作机制和职责分工和主要任务，从整体上对个体工商户发展进行了谋划和安排。

在《条例》的第一条中规定了《条例》的立法目的，与原《个体工商户条例》相比，突出了“鼓励、支持和引导个体经济健康发展”的表述，强调了“加强对个体工商户的监督、管理”，体现放管结合、并重的要求。

在《条例》的第三条中将坚持党的领导写入促进个体工商户发展的法规，是新《条例》的一大亮点。这包含两方面的含义：一是在促进个体工商户发展工作中坚持党的全面领导，把握正确的政治方向，体现“两个毫不动摇”的坚强决心；二是在个体工商户中充分发挥党组织的引领作用和党员先锋模范作用，加强党的建设，以党建促发展。

在《条例》的第四条中提出了个体工商户的地位和作用和促进发展的主旨。既是对个体工商户的定位，又是对《条例》促进个体工商户发展主题的明确。第一款明确了“个体经济是社会主义市场经济的重要组成部分”，体现了《中华人民共和国宪法》第十一条“在法律规定范围内的个体经济、私营经济等非公有制经济，是社会主义市场经济的重要组成部分”的精神。同时高度概括了个体工商户的重要作用，即“繁荣经济、增加就业、推动创业创新、方便群众生活”，为促进个体工商户发展提供了依据。第二款强调了深化“放管服”改革，对个体工商户发展实施“积极扶持、加强引导、依法规范”的原则。

《条例》的第五条沿袭了原《个体工商户条例》第四条第一款的规定，突出“平等准入、公平待遇”，体现国家鼓励、支持和引导个体私营经济发展的大政方针。

《条例》的第六条强调了个体工商户的权益保护，该条将原《个体工商户条例》第二条第二款关于“个体工商户可以个人经营，也可以家庭经营”的规定予以保留并移至本条，主要是考虑到与《民法典》相关规定的衔接。本条中对个体工商户权益保护更加具体，强调了“财产权、经营自主权”等合法权益。

在《条例》的七至九条中，用3条的篇幅明确了国务院、相关部门、县级以上地方人民政府在促进个体工商户发展方面的职责，强化了各地方的责任。2021年8月，经国务院批准，建立由市场监管总局牵头、11个部门参加的扶持个体工商户发展部际联席会议制度，统筹协调促进个体工商户发展工作。《条例》将这一制度上升到法规层面，并明确了市场监管总局作为牵头部门的职责任务。《条例》规定国务院各相关部门在各自职责范围内研究制定促进个体工商户发展的政策措施。

《条例》还首次提出“县级以上地方人民政府应当将促进个体工商户发展纳入本级国民经济和社会发展规划”，这对于各地更加重视个体工商户发展、从长远考虑个体工商户与本行政区域经济社会发展的关系，都具有推动作用。

(责编：杨曦、高雷)

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