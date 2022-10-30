人民网北京10月30日电 （记者乔雪峰）近年来，随着传统货物运输与电商业务的蓬勃发展，作为连接生产和消费的重要渠道，航空物流业迅速发展，市场需求逐年增长。特别是在疫情影响全球供应链的情况下，航空货运以其快速高效的特点，成为全球物流供应链中的重要一环。

随着全球经济复苏，全球贸易的进一步发展，根据空中客车最新的2022-2041市场预测显示，电商业务将推动快递物流以年均4.9%的速率飞速增长，成为航空货运市场最重要的新增长点之一。到2041年，全球国际贸易额将达到目前的两倍，而快递运输业务占比将达到航空货运整体市场份额的25%。

国际贸易的增长为航空货运提供了强力的需求，进而推动了货机市场需求的增长。空客预测，2041年全球在役货机机队数量将达到3070架，其中2440架货机将于未来20年逐步交付市场替换老旧机型并实现运力增长。在这2440架货机中，将有1550架由客机改装而来，另外890架将是全新制造的原厂货机。

当前，欧洲市场占据了全球国际贸易约40%的份额。而在以RCEP（区域全面经济伙伴关系协定）为代表的区域性贸易协定推动下，亚太地区经济贸易的发展速率将大大超过全球其他地区。未来，亚太地区将取代欧洲成为全球国际贸易最大的区域市场，而中国无疑将是推动亚太地区增长的最重要市场之一。

分析称，就中国国内市场而言，目前国内航空公司全货机约200架，仅占全球总量的10%左右。而到2041年，随着市场的增长，国内货机机队数量将达到690架，在全球市场占比将超过20%，其中630架将为新增货机，占全球新增货机数量超过25%。

(责编：杨曦、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经