原标题：中国经济“三季报”公布 这些看点值得关注！

10月24日，国家统计局公布2022年前三季度经济数据。2022前三季度GDP同比增长3.0%，主要指标恢复回稳，积极因素累积增多。如何看前三季度中国经济的总体表现？都有哪些重点和亮点？还需要我们从哪些方面继续努力？《新闻1+1》连线宏观经济学家、上海财经大学校长刘元春，共同关注：中国经济“三季报”，怎么看？

如何看待恢复向好的第三季度经济数据？

主持人：今年第三季度GDP增速为3.9%，明显好于第二季度的0.4%，但还没有恢复到第一季度4.8%的增速，怎么看待其中原因？

宏观经济学家、上海财经大学校长 刘元春：最核心的原因在于第三季度面临着三重冲击。

一是高温天气的影响；

二是疫情多点散发；

三是欧美滞胀所带来的全球经济下滑。

这三大因素在第一季度时我们没有面临，因此目前出现摆脱低迷、复苏巩固的态势，也超越了很多人的预期，特别是超越了国外一些机构投资者的预期，他们认为中国今年全年不会超过3%，但事实上我们在第三季度的复苏作用下，今年前三季度GDP同比增长已经达到了3.0%，因此这是比我们很多人预期要好的一个复苏。

消费、投资、出口的“三驾马车”，谁在挑大梁？

宏观经济学家、上海财经大学校长 刘元春：首先从前三季度GDP增长的贡献率来看，第一要素毫无疑问是消费的增长，消费在前三季度里的贡献率达到了41.3%，是“三驾马车”里最为重要的。但是如果把贡献率与去年同期比较就会发现，消费的作用有所下滑，下滑了接近20个百分点，但是26.7%的投资水平较去年同期是明显上扬的。所以如果从贡献率的边际贡献来看，毫无疑问投资的贡献最大，特别是在制造业投资和基建投资双重推动下，今年第三季度出现了明显复苏。

9月消费数据，反映出怎样的特点？

宏观经济学家、上海财经大学校长 刘元春：9月社会消费品零售总额同比增长2.5%，这里面汽车消费占了大头。同时，一些新业态的消费也明显呈现出上扬的态势。这些变化与整个政策、技术提升都有关系，特别是目前全球产业链、供应链出现一系列问题的状况下，我们发挥了制造业大国的优势，发挥了我们在前期新能源转型上的一些优势，起到了“异军突起”的作用。

如果从整体消费的提升来看，我们还有很多工作要做：(1)服务类的一些消费，必须摆脱疫情冲击；(2)装修、家具等与房地产相关联的消费行业，必须摆脱房地产低迷所带来的影响。因此，我们整个消费虽然有所提升，但是它依然处于相对疲软的状态。

前三季度投资总量在改善，投资结构还需要怎样的改变？

宏观经济学家、上海财经大学校长 刘元春：前三季度，全国固定资产投资同比增长5.9%。从投资总量看是一个持续改善的过程，但是，从结构来看会发现是一个分化的过程。也就是说我们在基建投资和制造业投资持续上扬的过程中间，房地产投资还在持续下滑。这个进程里，我们很明显地看到几个很重要的空间。

第一，如何能够稳定房地产投资，使它快速触底，这是我们经济复苏的一个关键；

第二，持续加速科创、投资产业升级，使制造业的投资能够进一步上扬，因为三季度，制造业增长4.1%。但是随着未来中国制造业大国效应的显现，在全球滞胀的状态里，它的竞争力将进一步凸显，会给我们带来很多机会；

第三，基建的投资空间可能已经达到了相对饱和的状态，因此从结构的变化就能看到未来依然有投资空间，不过要注意整个结构的布局，要在提升整个民营经济，民营企业投资信心上面要下足功夫。

可持续增长的外贸因素有哪些？

宏观经济学家、上海财经大学校长 刘元春：中国经济的弹性韧性，最为核心的反映是在出口上，出口的稳定主要体现在以下方面：

(1)中国制造的竞争力，在目前这样一种格局下已经全面显现。我们可以充分发挥规模经济、范围经济效应，通过内外贸一体化所形成的成本竞争力对冲全球滞胀，特别是大宗商品波动所带来的冲击，从而赢得新的竞争力。

(2)我们这些年来技术的升级，尤其是在数字化方面，使我们很多新的竞争力开始体现。这里面最为明显的就是在新能源汽车方面。

(3)政策在持续加力，我们一些外贸优惠政策、营商环境政策，再加上汇率政策的联动将会形成持续效应。

(4)虽然国际层面存在着很多的不确定性，但是全球滞胀、供应链的一些问题，给我们带来了战略性的契机。因此在目前的状态下，我们一定要看到整个世界的变化，给我们带来“异军突起”所提供的战略机会，使我们的外贸能够更上一个层次，在整个世界出口低迷的格局形成一个新的态势。(央视新闻客户端)

(责编：赵竹青、陈键)

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